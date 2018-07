Enquête : le deuil de son animal de compagnie

Chacun noue un lien tout personnel avec son animal et chaque animal est unique en son genre.

On constate que les propriétaires de chiens restent plus longtemps avec leur animal que les amis des chats, 38% des uns l'ayant conservé entre 10 et 15 ans, 37% des autres ne dépassent pas la décennie.

Du côté félin, ils sont 95% à avoir pris un autre chat après le décès du premier. 29% des propriétaires s'en remettent en 6 mois et un quart après un an.

En revanche, près de la moitié des propriétaires de chiens avouent ne s'en être jamais véritablement remis et plus d'un tiers n'ont même pas le cœur de reprendre un animal. Il faut dire que dans 95% des cas, le chien était devenu un membre de la famille à part entière, contre 46% pour les chats. Au point de constater le phénomène suivant : parmi ceux qui remplacent le canidé défunt, 39% le font par compensation, ce qui inquiète beaucoup Catherine Moutarde, présidente de l'association Croc Blanc, Fédération de Protection des Animaux. Elle ne doute pas que ce manque d'affection puisse se ressentir durant la vie du nouvel animal. Or comme elle le fait judicieusement remarquer, "aime t-on moins son deuxième enfant quand le premier a eu un accident ?"