Enfant autiste : un animal domestique peut alléger le stress familial.

Cette nouvelle étude, menée par une équipe de l'Université du Missouri, a suivi 764 familles d'enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme (TSA) et les a interrogés sur les bienfaits et les inconvénients de posséder un chien ou un chat.

Les chiens plus bénéfiques que les chats

Leurs résultats ont montré que bien qu'un animal domestique puisse entraîner des responsabilités supplémentaires, il pouvait aussi alléger le stress parental. De plus, tant les parents que les enfants rapportaient des liens plus forts avec leur animal. Par ailleurs, les parents qui avaient adopté plusieurs animaux domestiques (à la fois un chien et un chat) rapportaient plus de bienfaits que ceux qui ne possédaient qu'un chien ou un chat.

Les réponses des participants ont aussi révélé que les propriétaires de chiens rapportaient plus de bienfaits que ceux qui avaient adopté un chat. De plus, les parents qui enregistraient des revenus plus bas rapportaient des bienfaits plus importants d'avoir un animal et des liens plus forts entre leurs enfants et l'animal de la famille.