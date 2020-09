En Suède, un congé paternité longue durée bien installé mais pas encore majoritaire

"C'est génial de passer du temps avec son enfant !" : en Suède, où la politique de congé parental est parmi les plus généreuses en Europe, les pères disposent de trois mois minimum mais seule une petite moitié l'utilisent pleinement.

480 jours de congé parental à se partager

A 27 ans, ce salarié d'une société informatique n'a plus remis les pieds au bureau depuis mai et n'entend pas y retourner avant au moins janvier. "Je pourrais probablement l'étendre jusqu'à un an sans aucun problème", dit-il.

Dans le royaume nordique, pionnier en matière d'égalité des sexes, les termes "congé paternité" et "maternité" sont bannis du vocabulaire depuis des décennies au profit du "congé parental".

Les parents se partagent pas moins de 480 jours, dont une partie peut être utilisée jusqu'aux 12 ans de l'enfant. Le salaire, lui, est pris en charge à 80% les 390 premiers jours. Une politique pour laquelle le pays a consacré plus de 35 milliards de couronnes en 2019, soit 0,7% de son PIB.

Depuis 2016, trois mois sont réservés aux pères qui, s'il ne les prennent pas, les perdent. Un système instauré avec un premier mois en 1995, puis deux en 2002.