Elles sont célibataires, le vivent bien et ne s'en cachent pas

Podcast, messages sur les réseaux sociaux, mariage avec soi-même : de plus en plus de femmes assument leur célibat de façon extravertie, certaines allant jusqu'à prôner l'abstinence malgré une injonction toujours très prégnante au couple.

Pour autant, même en 2021, "la vie à deux reste bel est bien la norme" et "le célibat est peu valorisé socialement" , notent la sociologue Marie Bergström et la démographe Géraldine Vivier, toutes deux à l'Ined.

Après des décennies à percevoir le fait de ne pas être en couple comme une honte, Imen, qui se définit comme hétérosexuelle, a décidé qu'elle ne voulait plus de relations amoureuses. Et prône les bienfaits de l' abstinence .

Dans ce contexte, la célibataire est une figure subversive, incarnant l' indépendance "sous sa forme la plus visible, la plus évidente", ajoute-t-elle.

C'est en lisant cet essai que la journaliste indépendante Marie Albert a eu l'idée de réaliser "Sologamie", au sous-titre volontairement provocateur : "Le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne".

Comme Imen, Marie s'empare des réseaux sociaux pour afficher son célibat, voire son abstinence sexuelle. Sur Instagram, elle annonce avec fierté qu'elle n'a pas eu de relations intimes avec un homme depuis un an à ses 3.500 followers.

À 27 ans, elle se définit comme une "célibataire politique". En tant que femme, "on a tout à perdre" en se mettant en relation avec un homme, considère cette féministe de la mouvance radicale : "On va peut-être subir des violences, gagner moins d'argent car on aura moins de temps à consacrer (au travail). On va faire des enfants, s'occuper de son mari, faire des tâches domestiques...", égrène-t-elle.