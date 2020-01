Eczéma: une maladie éprouvante sur le plan psychologique.

L'eczéma reste une maladie stigmatisante pour un grand nombre de personnes qui en souffrent. Selon un récent sondage réalisé auprès de 2.000 malades français, près de la moitié d'entre eux ont déjà essuyé des remontrances de la part de leur entourage ou des moqueries.

Il existe deux types distincts d'eczémas: l'eczéma de contact et l'eczéma atopique. Le premier survient, comme son nom l'indique, lorsque la peau a été en contact avec une substance allergène. L'eczéma atopique, qui évolue par poussées, est pour sa part lié à des facteurs génétiques. Il se manifeste principalement chez le nourrisson et l'enfant (plus rarement à l'adolescence et à l'âge adulte).

Selon le sondage, plus d'un Français sur trois (34%) a déjà été concerné par l'eczéma au cours de sa vie.