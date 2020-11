Écrire : la meilleure manière de se remettre d’une rupture selon une nouvelle étude

Un chagrin d’amour, une rupture (voulue ou non), on en a tous connu et on a tous plus ou moins géré ça à notre manière. Et si l’on avait trouvé une solution efficace pour se remettre d’une rupture ? Écrire serait une manière de retrouver la joie de vivre après l’échec de votre couple.

Si certaines ruptures peuvent littéralement briser le cœur et vous faire ressentir les symptômes d’un infarctus, il est probablement temps de chercher une solution et de se soigner le cœur et l’esprit.

En plus de voir un thérapeute, de faire de l’exercice, de bien manger et de se reposer, que pouvez-vous faire d’autre pour réparer un cœur brisé ? Selon une nouvelle étude, écrire d’une manière bien spécifique sur cette rupture pourrait grandement vous aider à accélérer le processus de guérison.

