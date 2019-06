Don d'organes: "On sent qu'on donne de l'espoir au receveur, mais aussi à soi-même"

Si une grande partie des greffes sont effectuées à partir d'organes de donneurs décédés, faire un don de son vivant est également possible. Un geste toutefois loin d'être anodin, a fortiori lorsqu'il ne s'agit pas d'un membre de sa famille. Frédéric et Cyril ont vécu cette situation. Les deux amis racontent leur histoire.

Frédéric, 46 ans, est diabétique depuis plus de 30 ans. En avril 2015, on lui diagnostique une complication rénale du diabète (ou néphropathie diabétique). Après plusieurs années de dialyse (membrane artificielle qui remplit le rôle de filtration du rein défectueux), les médecins décident d'effectuer une transplantation rénale. Frédéric est inscrit sur la liste d'attente pour recevoir une greffe.



Sans hésiter, son ami Cyril, 46 ans, basé à Salon-de-Provence et employé dans la grande distribution, se porte volontaire pour lui donner son rein.

"Je voyais mon ami en train de dépérir, c'était donc évident pour moi, il fallait l'aider", explique-t-il.

Pour Frédéric, accepter l'offre de son ami était impensable. "Je ne voulais pas le mettre en danger alors qu'il était en bonne santé. Les membres de ma famille m'ont également proposé leur aide mais là encore, j'ai refusé. Je préférais souffrir que de voir mes proches souffrir."



Mais la situation de Frédéric devient insoutenable. "Je me sentais attaqué de toutes parts: au niveau des articulations, des tendons... A la fin, je ne pouvais plus marcher." Cyril décide alors de ne plus laisser le choix à son ami. "Mon ami m'a convoqué à une réunion de famille, avec sa femme et ses enfants. Il m'a dit: 'Je vais te donner mon rein et tu vas le prendre'. Pour lui, c'était naturel, il fallait que ça se fasse. Cela m'a aidé à accepter son don."

"Je crois que je me demanderai toujours ce que j'aurais fait dans la situation inverse"

La procédure de don est lancée en janvier 2017. Pendant dix mois, Cyril est pris en charge par plusieurs médecins et passe une batterie de tests, à commencer par une prise de sang afin de s'assurer que son groupe sanguin est bien le même que son ami. Il se rend également à Marseille et passe une journée à l'hôpital pour vérifier que le système de filtration du rein qu'il s'apprête à donner fonctionne correctement.



Cyril passe aussi devant un juge, une procédure obligatoire dans le don d'organes en France, visant à prouver que le donneur et le receveur se connaissent depuis au moins deux ans et que le don ne fait pas l'objet d'une transaction financière.

En juin 2017, Frédéric et Cyril apprennent la nouvelle: la greffe aura lieu le 5 octobre de la même année.

Presque deux ans après, l'expérience reste intense pour Frédéric. C'est d'une voix chargée d'émotion qu'il parle du geste de son ami.

"Cyril a le cœur sur la main. Je crois que je me demanderai toujours ce que j'aurais fait dans la situation inverse. Avec le recul, je me dis que je l'aurais fait mais je ne suis peut-être pas objectif. Un médecin m'a récemment dit que le don d'organes entre amis était une chose peu commune."



Du point de vue de son ami pourtant, son acte n'a rien d'héroïque. "Je ne pouvais plus voir Frédéric dans cet état, alors j'ai trouvé normal de l'aider. Tout au long du processus, on sait que cela peut s'arrêter du jour au lendemain. Mais au fil de l'expérience, on n'a qu'une envie: que ça continue. On sent qu'on donne de l'espoir au receveur, mais aussi à soi-même", explique Cyril.

"Psychologiquement, cela est bien plus difficile pour le receveur que pour le donneur"

Après la greffe, qui a parfaitement réussi, Frédéric se sent tout de suite beaucoup mieux. Il peut à nouveau bouger les doigts, aller aux toilettes normalement... Il retrouve peu à peu une vie normale. De son côté, Cyril, qui n'a jamais subi d'opération auparavant, regrette toutefois un manque de suivi médical. "Avant la greffe, vous êtes traité comme un coq en pâte, mais une fois l'opération effectuée, les choses se corsent car on ne vous prévient pas des effets secondaires éventuels, ni de ce que vous pouvez faire pour les éviter."

Un an après la greffe, Cyril a souffert d'une hernie abdominale, provoquée par l'opération. Il lui a fallu deux mois de séances de kiné pour s'en remettre.

Aujourd'hui, les deux amis semblent plus proches que jamais. "Son acte était d'une grande générosité. Je lui suis infiniment reconnaissant et admiratif", confie Frédéric. Cyril préfère quant à lui ne pas trop s'épancher: "Je ne veux pas qu'on me voue un culte pour ce que j'ai fait. Je pense que si je demandais la Lune à Fred, il irait la chercher! Bien sûr, quand je vois à quel point cela lui a changé la vie, je comprends sa réaction. Je pense que psychologiquement, cela est bien plus difficile pour le receveur que pour le donneur. "