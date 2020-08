Devient-on plus sédentaire après 40 ans ?

Après avoir suivi 962 sujets de 38 à 50 ans, ils firent un bilan dix années plus tard, lorsque les participants étaient âgés de 48 à 60 ans.

Pour cette étude de 2018, les scientifiques ont rassemblé des données émanant de la Coronary Artery Risk Development in Young Adults Study (CARDIA), qui avait débuté il y a 30 ans, pour laquelle l'activité physique était mesurée grâce à un accéléromètre (comparable à un podomètre).

Des chercheurs de l'University of Texas Health Science Center de Houston (UTHealth) ont mené une étude qui se présente comme la plus vaste à ce jour à s'intéresser aux changements d'activité physique en fonction de l'âge.

Une équipe américaine a montré comment les personnes entre 40 et 60 ans avaient tendance à délaisser leurs activités physiques, ce qui n'est pas sans conséquence pour leur santé.

En 10 ans, une demi-heure d'activité physique en moins par jour

Les chercheurs ont trouvé que les niveaux d'activité (faibles, modérés et vigoureux) baissaient au cours de la décennie et ce, d'une demi-heure en moyenne par jour, pour être remplacés par des moments d'activités sédentaires.

Le recul de l'activité physique était présent à la fois chez les hommes et les femmes. Les scientifiques ont cependant noté que les hommes noirs enregistraient le recul le plus important en réduisant leurs niveaux d'activité de près d'une heure par jour, sûrement parce qu'ils étaient plus actifs avant 40 ans.

"Nous savons que l'activité physique de forte intensité a tendance à décliner avec l'âge. Mais ces résultats montrent à quel point les formes d'activités plus douces qui font partie des routines quotidiennes, comme la marche, tendent à déraper à la quarantaine, ce qui ne présage rien de bon pour la santé future et devrait faire office d'avertissement pour nous tous", a noté l'auteur, Kelley Pettee Gabriel.

"Les petits changements quotidiens sont bénéfiques : marcher jusqu'au café, se garer plus loin de l'entrée du magasin et prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur", a précisé l'auteur de l'étude.

Les autorités sanitaires américaines recommandent au moins 2h30 d'activité d'intensité modérée par semaine ou 1h15 plus intensive par semaine ou une combinaison équivalente des deux. Elles conseillent aussi d'éviter d'être trop sédentaire en ajoutant des activités même douces comme le ménage et le jardinage, qui peuvent aider les personnes d'âge mûr à se maintenir en forme.