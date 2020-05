Des traits de personnalités différents chez les patients souffrant de trouble d'anxiété sociale.

Plus couramment appelé phobie sociale , le trouble d'anxiété sociale désigne une angoisse associée à l'idée de se retrouver dans des situations qui exposent au regard et au jugement des autres. Cette peur se manifeste principalement lorsque la personne concernée se retrouve entourée d'individus étrangers ou encore lorsqu'elle doit prendre la parole en public.

Pas seulement les introvertis

A l'issue de l'expérience, deux traits de personnalité ont été identifiés comme spécifiques aux personnes souffrant de phobie sociale : une forte difficulté à gérer ses émotions et une tendance à se replier sur soi-même. Toutefois, l'étude a montré qu'il pouvait exister une grande variation des traits de personnalité chez les individus souffrant d'anxiété sociale.

Parmi les patients souffrant de phobie sociale qui ont participé à l'étude, trois groupes de personnalités ont pu être distingués : le premier profil décrit une personnalité à la fois très anxieuse et introvertie et concerne un tiers de l'échantillon total de patients. Les personnes du deuxième groupe (29%) étaient très introverties mais plus modérément anxieuses que le premier groupe.

Enfin, 38% des individus du troisième groupe souffrant d'un trouble d'anxiété sociale ont été diagnostiqués comme anxieux, tout en présentant des niveaux d'extraversion quasiment situés dans "la norme".

"Il est possible que les causes de l'anxiété sociale diffèrent pour les trois groupes, par exemple en ce qui concerne les anomalies des niveaux de neurotransmetteurs cérébraux et les facteurs génétiques. Il est également possible que des efforts de traitement différents soient nécessaires pour les différents types de troubles d'anxiété sociale mais des études supplémentaires sont nécessaires pour clarifier ce point", conclut le Pr Furmark.