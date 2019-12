Des scientifiques identifient un mécanisme cérébral lié à l'impulsivité alimentaire.

Des chercheurs américains ont identifié un circuit spécifique dans le cerveau qui pourrait agir sur les comportements alimentaires impulsifs et constituer une piste de traitement encourageante pour soigner les troubles de l'alimentation et prévenir l'obésité.

Impulsivité alimentaire?

Se jeter sur la nourriture pour apaiser son stress ou soigner une peine de cœur. Ce rapport entre émotions et nourriture n'est pas rare et porte un nom: l'impulsivité alimentaire.

Ou le fait de ressentir une émotion négative et de l'associer à une envie de manger.

Ce phénomène a été analysé par une équipe de chercheurs de l'université de Géorgie (Etats-Unis). Publiée dans la revue Nature Communications, leur recherche a porté sur des rats afin d'analyser un sous-ensemble de cellules cérébrales qui produisent un type d'émetteur dans le cerveau appelé hormone de concentration de mélanine (HCM).

Emily Noble, professeure adjointe au Collège of Family and Consumer Sciences à l'université de Géorgie et autrice principale de l'étude, explique que lorsque ces cellules ont été activées chez les rats, leur comportement alimentaire était susceptible de changer: "Nous avons découvert que lorsque nous activons les cellules du cerveau qui produisent l'HCM, les animaux deviennent plus impulsifs dans leur comportement face à la nourriture", explique-t-elle.