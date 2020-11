Des podcasts érotiques pour pimenter votre confinement.

Qui dit confinement en plein hiver, dit plus de temps passé sous la couette. A faire quoi ? On vous laisse rentabiliser votre temps comme bon vous semble. Mais si jamais l'idée de faire grimper la température d'un cran dans votre nid douillet germait dans votre esprit, sachez qu'il existe pléthore de podcasts qui pimenteront vos journées, en solo ou en duo. Tour d'horizon :

Erotic Audio by AudioDesires.com Il s'agit d'un podcast sans détour, qui entre en quelques secondes seulement dans le vif du sujet. Et ce n'est rien de le dire puisque vous découvrez très rapidement les détails les plus croustillants de l'histoire (fantasme) contée par le ou la narrateur/narratrice en anglais. Car vous avez le choix entre une narration au masculin ou au féminin, voire les deux, agrémentée ou non de gémissements lourds de sens. En même temps, vous êtes là pour ça, non ? L'avantage est que le format est assez court : de 6 minutes à environ une dizaine de minutes pour les plus longs. Parmi les titres les plus appréciés figurent "I might be your Boss", "Phone Sex", "Anal Adventure" ou encore "Hot Sauna". Il y a assez de podcasts pour tenir jusqu'à la fin de ce deuxième confinement, même si celui-ci était prolongé.

Voxxx C'est sans doute l'un des podcasts les plus connus en la matière et il s'adresse essentiellement aux femmes en quête de plaisir en solo. C'est en tout cas le concept, libre à vous de l'utiliser comme vous le souhaitez. Initié par Olympe de G. et Lélé O, le podcast vous convie "à des séances de masturbation guidée, imaginées spécialement pour les clitoris fiévreux et les imaginations débridées", entre pratique et instructions destinées à la masturbation. Les formats des épisodes sont très variés, entre environ 4 minutes et près de 19 minutes, et les auditeurs ont la possibilité d'écouter chaque histoire en français ou en anglais. "J'y pense encore", "Alex confiné", "Sous la couette" ou encore "Plaisir d'offrir" comptent parmi les épisodes disponibles.

Sex with Strangers : A Grown Folks Podcast Avis aux anglophones, s'il ne s'agit pas d'un podcast érotique à proprement parler, il y a amplement de quoi pimenter votre confinement avec la plupart des épisodes. Les animateurs Cii, Jaxon et Juice abordent une multitude de sujets avec des invités sur les rencontres, les relations amoureuses et le sexe; le tout sur le ton de l'humour. Côté format, il va falloir tenir sur la longueur puisque les discussions peuvent atteindre plus de 2h. Parmi les épisodes, vous apprécierez "A Good Fingering", "The Birds and the Bees", ou "Sex Is Not A Gift … Still".