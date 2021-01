Des mots différents pour évoquer le deuil des autres et le nôtre.

Au moment de l'inscription, les participants au MOOC ont répondu à une courte série de questions concernant leur attitude générale face à la mort. L'idée était d'analyser le choix des mots des participants pour exprimer leurs sentiments et leurs idées sur ce sujet précis, puis de comparer ces réponses avec elles obtenues après les six semaines de formation.

Une récente étude consacrée au sujet parue dans la prestigieuse revue Plos One apporte quelques éléments de réponse. Des chercheurs ont interrogé 1.491 personnes dans le cadre d'un cours en ligne de six semaines dispensé par l'université Flinders, en Australie.

Le choix des mots en dit long sur notre rapport à la mort

Dans cette étude, l'expérience de la mort décrite par les participants souligne une nette différence du vocabulaire employé pour exprimer leurs propres sentiments et ceux des autres.

Les termes "triste", "peur", "effrayant" ou "perte" leur venaient par exemple plus naturellement lorsqu'il s'agissait de parler du deuil concernant une tierce personne.

Par contre, quand la question de la mort les concernait directement, les personnes utilisaient des termes moins négatifs sur le plan émotionnel : "inévitable", "paix" ou "naturel".

À la fin du programme, les participants étaient toutefois capables d'utiliser "des mots plus agréables, plus calmes et plus maîtrisés pour exprimer leurs sentiments", observent les chercheurs.