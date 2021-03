Des comptes "fisha" pour humilier les filles, un revenge porn version ado qui inquiète.

Le revenge porn à la sauce adolescente qui inquiète de plus en plus !

Sur des comptes dédiés sur Snapchat ou Telegram, de plus en plus de mineures se retrouvent ainsi "fisha" (affichées), une forme de "revenge porn" version adolescente qui inquiète parents et enseignants.

Le 8 mars dernier, Alisha, 14 ans, victime de harcèlement, est morte noyée dans la Seine après avoir été violemment frappée par deux camarades. Quelques jours plus tôt, son téléphone avait été piraté et des photos d'elle en sous-vêtements largement diffusées sur Snapchat. Ce drame a remis en lumière ce phénomène, de plus en plus courant.