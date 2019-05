Des chercheurs norvégiens ont analysé la santé sexuelle des couples longue durée

Selon une nouvelle étude réalisée par des professeurs en psychologie de Norvège, la clé du désir sexuel au sein du couple est tout simplement... la passion.

Comment conserver l'appétit sexuel au sein d'un couple? L'intensité et la fréquence des rapports sexuels diminuent-elles avec le temps? Ces questions n'ont probablement pas fini de passionner les sexologues et psychothérapeutes spécialisés. Preuve en est avec cette nouvelle étude publiée dans Evolutionary Behavioral Sciences et réalisée par des psychologues de l'université norvégienne de sciences et de technologie (NTNU).



L'équipe de chercheurs a analysé la situation de 92 couples hétérosexuels âgés de 19 à 30 ans. La durée des relations variait d'un mois à neuf ans, avec une moyenne d'un peu moins de deux ans. Les couples avaient des rapports sexuels deux à trois fois par semaine en moyenne.



"Nous avons examiné comment la sociosexualité des hommes et des femmes, la durée des relations et les diverses dimensions de la qualité des relations influent sur la fréquence des rapports sexuels des couples", expliquent les auteurs de l'étude.

Fantasmer sur autrui peut nuire à l'intimité sexuelle d'un couple

L'enquête a montré que plus la relation était longue, plus les rapports sexuels se faisaient rares. D'après les chercheurs, le fait de fantasmer sur une tierce personne serait l'une des causes de cette "baisse de régime". "L'amour est un mécanisme d'engagement et il y a moins de passion et de désir dans une relation si un partenaire s'intéresse davantage aux autres", analyse Leif Edward Ottesen Kennair, professeur au Département de psychologie du NTNU.

Selon Trond Viggo Grøntvedt, postdoctorant au département de psychologie du NTNU, qui a participé à l'étude, l'amour et la confiance représentent sans aucun contexte deux des éléments indispensables au bien-être d'un couple, mais ne garantissent pas pour autant une vie sexuelle intense.

En revanche, la passion amoureuse était fortement associée à la fréquence des rapports sexuels.

"Nous n'avons trouvé aucun lien entre les autres aspects et la fréquence des rapports sexuels dans les relations de couple", note Trond Viggo Grøntvedt.

L'étude montre par ailleurs que si les hommes sollicitent en moyenne trois fois plus leur partenaire pour des relations sexuelles, les rapports s'avèrent beaucoup plus fréquents lorsque les femmes prennent l'initiative et en particulier lorsqu'elles font la distinction entre le sexe et les aspects relationnels et émotionnels de leur relation.

Le Pr Mons Bendixen, co-auteur de l'étude, précise toutefois que ces observations s'appliquent principalement aux sociétés dans lesquelles l'égalité entre les sexes et la notion de consentement sexuel des femmes occupent une place importante.