Des chercheurs déconseillent de prendre des décisions le ventre vide.

Une étude britannique a montré que lorsque l'on a une décision importante à prendre, il vaut mieux ne pas avoir faim car celle-ci pourrait nous pousser à opter pour un choix défavorable.

Des scientifiques de l'Université de Dundee ont mené une petite étude auprès de 50 participants âgés en moyenne de 21,7 ans. Ils leur ont posé des questions ayant trait à la nourriture, l'argent et leur ont proposé des récompenses deux heures après leur repas puis à un autre moment, alors qu'ils n'avaient rien mangé depuis dix heures.

On a demandé aux participants s'ils préféreraient l'une des récompenses, une barre chocolatée ou une somme d'argent, immédiatement ou s'ils étaient prêts à attendre quelques jours voire quelques semaines.

Les sujets exprimaient une plus forte préférence pour une petite récompense immédiate lorsqu'ils avaient faim, plutôt qu'une plus grande récompense plus tard.

Les scientifiques ont trouvé, plus précisément, que les personnes étaient normalement prêtes à attendre leur récompense pendant 35 jours pour que celle-ci soit doublée mais que ce temps d'attente était abaissé à seulement trois jours lorsqu'ils avaient faim.

"Nous voulions savoir si le fait d'avoir faim avait un effet spécifique sur la manière dont nous prenions nos décisions seulement en lien avec la nourriture ou s'il y avait des effets plus vastes, et ces recherches montrent que la prise de décision est plus centrée sur le présent lorsque les personnes ont faim", a commenté l'auteur de l'étude, parue dans la revue Psychonomic Bulletin & Review, le docteur Benjamin Vincent.

"Nous avons trouvé qu'il y avait un effet important: les préférences des personnes passaient radicalement du long terme au court terme lorsqu'elles avaient faim." "On pouvait prévoir que la faim aurait un impact sur les préférences des personnes concernant la nourriture, mais il n'est pas évident de comprendre pourquoi les personnes deviennent plus concentrées sur le présent pour des récompenses sans aucun lien avec la nourriture", a ajouté le Dr Vincent.

"Les personnes savent en général que lorsqu'elles ont faim, elles ne devraient pas aller faire leurs courses parce qu'elles seraient plus susceptibles de choisir des aliments peu sains ou riches. Nos recherches suggèrent que cela pourrait avoir aussi un impact sur d'autres types de décisions. Imaginez que vous ayez rendez-vous avec un conseiller bancaire. Aller le voir en ayant faim pourrait vous rendre plus sensible à une gratification immédiate aux dépens d'un avenir potentiellement plus favorable."