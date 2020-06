Des cartons de déménagement transformables en jeux pour sensibiliser les enfants aux stéréotypes de genre

Pour l'occasion, l'entreprise de déménagement "Des Bras En Plus" a eu l'idée originale de s'associer à la société éditrice de jeux engagée Topla pour créer des cartons transformables en jeux éducatifs afin de sensibiliser les enfants aux représentations sociétales genrées .

La grande saison des déménagements est ouverte. Et ces derniers risquent d'être encore plus nombreux cette année, compte tenu des nombreuses annulations de ces derniers mois liées au confinement.

Un déménageur peut être une déménageuse

Les inégalités entre les sexes s'installent très tôt dans les esprits : selon une recherche parue dans la revue Science en 2017, les fillettes pensent que l'intelligence est un privilège réservé aux garçons et ce, dès l'âge de six ans. Sensibiliser aux stéréotypes de genre ainsi qu'à toutes les thématiques touchant aux inégalités hommes/femmes représente donc un enjeu de taille qui doit être abordé dès le plus jeune âge, aussi bien à la maison qu'à l'école.

C'est précisément l'objectif du projet de ces deux entreprises, qui choisissent un support original, le carton de déménagement, pour inciter les enfants à se familiariser avec ces notions tout en s'amusant. En leur faisant comprendre par exemple qu'un déménageur peut aussi bien être une déménageuse.

Mémo égalitaire des métiers, puzzles, dominos, villes à monter... Ces "cartons engagés" se déclinent en trois dimensions et en plusieurs types de jeux.

"Avec ces 5 jeux ludiques repensés de façon égalitaire sur la thématique des métiers, les enfants s'approprient les enjeux de demain, peuvent jouer et apprendre en s'amusant", promettent les start-up à l'origine du projet.

Fabriqués à Oyonnax dans l'Ain (France) et 100% biodégradables, les cartons sont disponibles sur le site Des Bras En Plus.