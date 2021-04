Des applications pour mieux gérer sa santé mentale.

Face à la détresse psychologique, les applications de santé et de bien-être rencontrent depuis un an un franc succès à travers le monde. Aux États-Unis, le marché de la santé numérique atteint les 1,8 milliard d'investissements en 2020.

La santé mentale virtuelle est un marché florissant

Les habitudes se sont adaptées à la distanciation sociales et aux confinements.

Aux États-Unis, la mairie de Reno propose à ses habitants de plus de 13 ans un accès gratuit à Talkspace, une plateforme spécialisée dans les troubles psychiatriques et de toxicomanie qui met en relation des patients et des thérapeutes agréés.

Signe que la demande est grandissante dans ce pays, les investissements de l'espace "santé comportementale numérique" sont passés de 609 millions de dollars en 2019 à 1,8 milliard de dollars en 2020, comme le rapporte un article de The Cut.