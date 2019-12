Dépression saisonnière: des chercheurs recommandent de limiter sa consommation de sucre.

"Une exposition réduite à la luminosité au cours de l'hiver va perturber leurs rythmes circadiens et leurs habitudes de sommeil et pousser 5 à 10% de la population vers un épisode généralisé de dépression clinique", a expliqué le co-auteur Stephen Ilardi.

Limiter sucre et alcool

A en croire les chercheurs, le sucre pourrait non seulement augmenter l'inflammation, qui est liée à la dépression, mais aussi affecter le microbiome intestinal. Certains microbes parasites qui vivent dans notre intestin prospèrent grâce au sucre.

"Ils peuvent produire des réactions chimiques qui mettent le cerveau dans un état d'anxiété, de stress et de dépression. Ils sont aussi hautement inflammatoires", ajoute le professeur Ilardi.

Il a par ailleurs recommandé de se méfier de l'alcool, qui regorge aussi de sucre.

"Nous disposons de preuves montrant qu'une boisson alcoolisée par jour serait sûre et qu'elle peut avoir un effet bénéfique sur certaines personnes". En revanche l'alcool est très calorique, très énergétique mais ne contient pas de nutriments et est très toxique à fortes doses.

"Les sucres sont très similaires. En période de dépression, les personnes devraient fournir tous les nutriments nécessaires au cerveau et surtout éviter ces toxines potentielles."

Le professeur Ilardi recommande de limiter les aliments ultra-transformés et de privilégier les fruits et légumes et les omégas 3. Côté sucres, l'équipe de chercheurs conseille de les limiter tout au long de l'année et pendant les fêtes.