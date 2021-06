Découvrez la méthode 20-5-3 pour réduire l’anxiété

Pour se sentir mieux rien qu’en sortant de chez soi, il existe une méthode, la 20-5-3. Cette formule magique propose de vous aider à combattre votre anxiété et votre stress en profitant des bienfaits offerts par la nature et la déconnexion numérique. On vous explique tout.

On s’en est rendu compte lors des confinements successifs : prendre le temps d’être en extérieur fait du bien au moral. Maintenant que les restrictions sanitaires s’assouplissent, pourquoi ne pas s’essayer à une méthode qui prône les bienfaits de l’air extérieur et de la nature.

Aussi appelée "la pyramide de la nature", la méthode 20-5-3 a été créée par la scientifique Tanya Denckla-Cobb et vient tout droit des États-Unis. Ici, pas de nom ou de théories compliquées. Le mode d’emploi est tout simple, tout est dit dans le titre.

Chaque nombre correspond à une durée de temps à passer en extérieur et qui va crescendo : 20 minutes, 5 heures et 3 jours.