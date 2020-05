De quoi rêve-t-on en ces temps de pandémie ?

"On sait qu'on rêve de ce qu'on vit, de notre quotidien, de ce qui nous préoccupe, et de nos souvenirs émotionnels. Donc il y avait toutes les raisons de penser que la pandémie allait s'incorporer dans les rêves", souligne cette chercheuse au Centre de recherche en neurosciences de Lyon.

La maladie et l'isolement mais aussi la fête et l'érotisme

Un grand nombre des quelque 2.700 participants ont indiqué "dormir plus" mais aussi avoir "plus de mal à s'endormir", avoir "plus de réveils" au cours de la nuit. Beaucoup disent se rappeler davantage de leurs rêves. "Cela peut s'expliquer par deux choses au moins : le fait de se réveiller plus la nuit et le fait d'avoir une intensité émotionnelle plus importante", souligne la chercheuse

Dans les récits oniriques, elle constate "deux tendances" : "Maladie, hôpital, mort, étouffement, isolement...".

"Tous ces thèmes sont très représentés mais en contrepoids, il y a aussi beaucoup de thèmes très positifs : interactions avec autrui, fêtes, coopération et un "érotisme accentué."

"Il y a vraisemblablement un côté cathartique (les émotions très pénibles qu'on vit dans la journée s'expriment à travers le rêve) et il y a aussi le côté compensation : tout ce qu'on ne peut pas vivre la journée, on le vit dans les rêves", explique-t-elle.