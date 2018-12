Dans un couple vieillissant, les critiques négatives laissent place à l'humour

Une nouvelle étude de l'université de Californie à Berkeley a prouvé que les relations au sein d'un couple s'apaisent avec le temps.

L'équipe de chercheurs a analysé des conversations de plus de 150 couples, de personnes ayant 40 ans et plus et mariés depuis 15 à 35 ans.

Durant 13 ans, l'équipe a analysé les interactions émotionnelles de ces individus et a constaté que les querelles laissaient place à l'humour au sein du couple avec le temps.

L'étude montre que les comportements positifs tels que l'humour ou l'affection envers le conjoint augmentent au fur et à mesure du temps. En parallèle, les comportements négatifs tels que la défense ou la critique diminuent.

En se basant sur les résultats de l'étude, l'équipe de chercheurs a réalisé que les personnes âgées vivant un mariage stable montraient moins de signes de dépression ou d'anxiété, malgré la perte de proches du fait du vieillissement.

Les scientifiques se sont rendu compte que les femmes étaient de manière générale plus expressives, sur le plan émotionnel, que leur mari et qu'elles adoptaient un comportement plus dominateur et moins affectueux au fur et à mesure de la longévité de la relation. En parallèle, l'équipe s'est rendu compte que les comportements négatifs diminuaient malgré tout avec le temps.

Cette étude prouve à la fois qu'il est important d'être bien entouré et qu'un mariage sain et stable peut permettre d'améliorer sa santé mentale. Ces résultats montrent également qu'à mesure que l'on vieillit, on se concentre sur les aspects positifs de notre vie.