Cuisine thérapie : quand enfiler son tablier fait du bien à l'esprit.

Apprendre à lâcher prise, se recentrer sur soi et sur ses émotions... Les promesses de la cuisine thérapie ne sont pas sans rappeler celles du développement personnel ou des cours de yoga . Sauf qu'ici, on mijote, on mitonne de bons petits plats tout autant qu'on met de l'ordre dans son esprit.

Cuisiner et se soigner en même temps, c'est le pari de la cuisine thérapie. Lors d'ateliers, on enfile son tablier de chef. Le but ? Mieux comprendre ses émotions et faire le lien entre le corps et l'esprit.

Pour les réfractaires aux séances chez le psy

La thérapie, on connaît. On va chez un psychiatre ou un psychologue et on parle, de longues heures durant. Contrairement à ces séances classiques, la méthode développée par Emmanuelle Turquet propose une alternative ludique avec un médiateur : la cuisine.

Inspirée de l'art thérapie, la cuisine thérapie utilise la connexion au corps et aux aliments pour se reconnecter à soi.

En laissant libre cours à son imagination et à son instinct, on travaille, sans s'en apercevoir, la confiance en soi.

Pendant des ateliers qui peuvent durer entre une heure et demie et trois heures trente, on se lâche, on devient un chef, sans se juger, et on réalise une assiette. Et oui, on peut regarder une pomme ou une framboise pendant trois heures. Une manière de se connecter au moment présent, en lâchant prise.

A la fin de la séance, on débriefe : que veut dire cette assiette, qu'est-ce qu'on y a mis, qu'est-ce qu'on a ressenti ?