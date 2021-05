Covid : les cas de burn out explosent à la veille du retour au bureau

Les cas de burn out ou épuisements professionnels "explosent" à la veille d'un retour progressif au bureau et la détresse psychologique des salariés reste élevée, selon un baromètre de la santé psychologique des salariés français réalisé par OpinionWay.

"Le taux de burn out a doublé en un an, culminant à 2 millions de personnes en burn out sévère", constate Christophe Nguyen, à la tête du cabinet franco-québécois Empreinte Humaine, spécialisé dans la prévention des risques psychosociaux (burn-out, dépressions, suicides...) en présentant la septième vague de ce baromètre depuis le début de la crise Covid. Le burn out "concerne 1,5 fois plus les managers", précise-t-il.

"Avec de tels chiffres, on peut s'attendre malheureusement à une nouvelle explosion des arrêts maladie dans les prochains mois."

Cet "épuisement professionnel sévère" se traduit, dit M. Nguyen, par une forme de "déshumanisation" avec "des gens qui fonctionnent comme des robots pour se protéger de leurs émotions" et qui "s'autocensurent" par crainte d'en parler.