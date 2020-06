Covid-19 : une étude américaine évalue les conséquences sur la santé mentale et les relations amoureuses.

L'enquête suggère également que les personnes exerçant des professions commerciales telles que les employés de magasins alimentaires, les livreurs ou le personnel de restaurant ont ressenti encore plus de solitude, d'anxiété et d'autres émotions négatives. Toutefois, ces derniers ne se sont pas montrés significativement plus inquiets que les autres à l'idée de contracter le virus.

Menée fin avril sur une semaine, l'enquête a révélé que la majorité des personnes sondées ont déclaré ressentir un stress supplémentaire (61%) et se sentir plus découragées qu'en temps normal (45%).

Une enquête s'est penchée sur la manière dont les Américains réagissent dans ce contexte difficile de Covid-19. Plus précisément, l'enquête a analysé l'impact de la crise sanitaire sur le bien-être physique et émotionnel des participants, sur leur vie de couple ainsi sur les préjudices racistes subis par certains d'entre eux.

Côté relations de couples, la qualité de la vie romantique et sexuelle a été évaluée à partir des réponses de 2.702 participants à l'enquête, qui ont déclaré avoir une relation à long terme. Confinement oblige, 64% des couples ont déclaré passer plus de temps avec leur partenaire.

" L'anxiété et le stress concernant la santé, les finances et une foule d'autres pensées qui consomment notre énergie peuvent rendre difficile de se 'sentir d'humeur'", suppute Amy Moors, professeure assistante en psychologie à l'université de Chapman, qui a participé à l'étude.

On aurait pu supposer que le confinement serait l'occasion idéale pour les couples de consacrer plus de temps à leur vie sexuelle. Pourtant, seuls 19% des participants à l'enquête ont déclaré avoir eu des rapports plus fréquents qu'à l'accoutumée.

Les Américains d'origine chinoise fortement confrontés au racisme

Les chercheurs ont également demandé aux Noirs américains et aux Américains d'origine asiatique s'ils avaient subi des attitudes de discrimination de la part d'autrui en lien avec leur origine ethnique, telles que des menaces physiques ou des insultes.

Environ un tiers (32%) des Américains d'origine asiatique déclarent avoir été victimes "d'au moins un cas de racisme" lié au Covid-19.

Chez les Américains d'origine chinoise, le nombre d'épisodes racistes passe à trois ou plus (25%). Quant aux Noirs américains, 26% signalent avoir été confrontés à "au moins" une agression raciste et "trois ou plus" pour 21% d'entre eux.

"Nous avons besoin de messages clairs et cohérents pour faire comprendre que les pandémies virales ne proviennent pas de nos communautés ethno-culturelles minoritaires. Au contraire, ce sont elles les plus défavorisées et les plus exposées à la mortalité liée au Covid-19 à cause d'inégalités systémiques de longue date qui limitent injustement l'accès aux ressources de protection de la santé", regrette Jason Douglas, co-auteur de l'étude.