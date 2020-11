Covid-19 : les femmes et les jeunes plus impactés sur le plan psychologique.

Quel est l’impact de la crise sanitaire sur la santé physique et mentale de la population mondiale ? C’est la question que se posent près de 200 chercheurs avec l’étude COH-FIT menée dans plus de 40 pays et dans 25 langues depuis avril dernier.

Tandis que plus de 105.000 personnes ont déjà participé à l’enquête, de premiers résultats révèlent que les femmes et les jeunes sont les plus sensibles aux effets psychologiques de la pandémie. On savait déjà que la santé mentale des étudiants était mise à mal par les confinements, on sait aujourd'hui que les femmes sont aussi fortement impactées.