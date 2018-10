Couples : la manière de se parler importe autant que les mots

Un algorithme informatique, développé par une équipe de chercheurs américains, permet de prédire le succès d'un couple de façon plus précise que des experts du comportement humain uniquement grâce au ton de la voix des couples enregistrée lors de séances avec un conseiller conjugal.

Sur une période de deux ans, des chercheurs de l'université de Californie du Sud ont enregistré les conversations lors de séances de plus d'une centaine de couples avec des conseillers matrimoniaux. Ils ont ensuite suivi les mêmes couples pendant cinq années pour évaluer les évolutions au sein des couples.

Les résultats, parus dans la revue Proceedings of Interspeech, ont montré que l'algorithme pouvait prédire les améliorations ou la détérioration des relations au sein du couple dans plus de 74% des cas, plus que par un spécialiste.

Pour évaluer les échanges des couples, l'algorithme a séparé les enregistrements sous forme de bribes acoustiques en utilisant des techniques de traitement de discours, en prenant en compte la hauteur de la voix, l'intensité, mais aussi les gazouillis de la voix qui peuvent souligner des instants de forte émotion. Ce programme a ensuite été comparé aux analyses comportementales réalisées par les experts au préalable auprès des couples.

Un des membres de l'équipe de chercheurs, Brian Baucom de l'université de l'Utah, a commenté ces résultats en disant : "Les chercheurs en psychologie et les praticiens savent depuis longtemps que la manière dont les partenaires parlent de leurs problèmes a d'importantes conséquences sur la santé de leur relation. Cependant, le manque d'outils efficaces et fiables pour mesurer les éléments importants de ces conversations a été un frein majeur à leur utilisation clinique".

Il se félicite par ailleurs que ces résultats marquent un point de départ vers une mesure plus objective au sein des couples. Et les chercheur en charge de l'étude, Shrikanth Narayanan, de conclure : "Ce que vous dites n'est pas la seule chose qui compte, il est aussi très important de savoir comment vous le dites".

Cette étude est consultable (en anglais) sur le site Internet Science Direct.