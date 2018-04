Couple : rester simples pour être heureux

« Le bonheur est un caméléon : il sait prendre toutes les formes et on ne l'aperçoit pas toujours. Mais si on ouvre bien ses yeux et son cœur, on finit toujours par le trouver ! »

Le Français Pascal Campion est l'un des grands spécialistes de l'amour en dessin. Il présente les couples entre sourires, chamailleries, balades nocturnes, présence rassurante, instants et silences partagés : la vie à deux, quand on s'aime, c'est toujours mieux.

Et si le secret se cachait dans la simplicité ? Explorons ensemble quelques clés nécessaires à l'aventure amoureuse !

Communiquer

Cela semble évident, n'est-ce pas ? Mais le manque de communication joue souvent un rôle important dans les couples en crise. Du fait des agendas surchargés et des activités multiples, vous risquez rapidement de perdre le lien qui vous unit. Pour ne pas affaiblir la connexion, obligez-vous à parler tous les jours, que ce soit au dîner ou en vous octroyant du temps le matin. Ces temps de conversation privilégiés vous aident à savoir toujours que ce ressent l'autre ou ce qui l'anime. Bien communiquer permet aussi d'éviter les malentendus et de résoudre les conflits avant que les situations ne deviennent plus complexes.

Respecter l'individualité de chacun

Elle ronchonne pour un diner entre filles et il grogne pour une soirée foot-bières avec ses potes ! La raison principale de cette soif d'indépendance est qu'en restant collés, vous risquez de changer pour satisfaire pleinement l'autre alors même qu'il est tombé amoureux de vous et pas d'un prolongement de sa personnalité. Évidemment, le risque inverse est tout aussi réel : si votre moitié commence à marcher sur vos platebandes amicales ou vos passions, vous n'aurez plus tout à fait autant d'attraits pour lui.

Se méfier de l'individualisme

Les issues de secours, ce sont toutes ces distractions : sport, loisirs, écrans et sorties, qui sont censées décompresser le couple mais qui, avec l'excès, le prive de réels moments à deux. Autrement dit, prendre une issue de secours c'est prendre la fuite face à ses problèmes. En effet, en étant trop connecté au superflu, le couple s'éloigne peu à peu d'une communication riche et vraie, essentielle dans une vie harmonieuse.

De la tendresse, c'est important

Les spécialistes du couple vous diront que l'affection est l'une des deux composantes de la relation amoureuse, l'autre étant la sexualité. Alors que cette dernière est synonyme de sentiments passionnés, la tendresse apporte à chacun une sorte de prolongement de l'amour maternel. Soit un amour rassurant parce que stable, solide et durable.

L'amitié avant tout

Les couples heureux se connaissent intimement. Ils savent parfaitement ce que l'autre aime, n'aime pas, ses particularités, ses espoirs, ses rêves. Tout ceci exige de porter une attention de tous les instants à l'autre, ce qui n'est pas si simple. Alors quand on se voit tous les jours, on n'oublie pas de se regarder ! L'amitié dans le couple est celle qui se nourrit des centres d'intérêt et des loisirs communs, mais également de l'estime, du respect et du soutien mutuels, du souci d'être à l'écoute des envies ou des souffrances de l'autre. Ne tombez pas dans le piège en donnant la primauté de l'amitié aux relations hors couple, vous risquez de laisser à la vie conjugale le seul privilège de la sexualité et des conflits.

Derrière les apparences dans chaque couple, il y a des mécanismes subtils, des histoires personnelles singulières. La relation entre deux êtres reste souvent d'une fragilité surprenante. Pourtant, le bonheur à deux se sent, se palpe, irradie.