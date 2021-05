Couple : peut-on ouvrir un restaurant à deux sans s'entretuer ?

Julien et Sylvie ont tout lâché à Paris pour ouvrir leur établissement en Ardèche. Après trois ans de travaux, ils voient enfin le bout du tunnel. Leur parcours a été jalonné de difficultés et d'engueulades mais heureusement, ils sont maintenant les heureux propriétaires de "Simone et Jean-Paul".

Nouveau logement, nouveau travail : le couple mis à rude épreuve

Baptisé "Simone et Jean-Paul", en hommage au couple aventurier et atypique, l'établissement est aujourd'hui sur pied. Mais cela ne s'est pas fait sans heurts ni sans grosses engueulades.

Il faut dire que le couple n'y est pas allé de main morte. Installé dans un appartement meublé à Boulogne, en Île-de-France, proche des transports et de l'activité parisienne, le couple a investi dans une immense demeure de six étages de 70 m² carrés chacun, une annexe et 400 m² de jardin, à Lamastre, en Ardèche.

Et il y avait tout à faire dans ce qui est devenu aujourd'hui leur maison, un établissement de bouche, une épicerie fine et une cave à vin.

"On n'a pas le profil du couple qui s'engueule pour le papier peint !", s'amuse Julien. Pourtant, celui qui vient d'une famille du bâtiment savait déjà que les mois qui allaient suivre l'installation allaient être "galère". Il se rappelle : "Quand on a récupéré la maison, il fallait doubler les plafonds, les cloisons, retaper entièrement la plomberie et l'électricité. Sans compter les... vingt-huit fenêtres !".

D'autant que la famille compte deux enfants à plein temps et deux de plus pendant les vacances. "Au début, il y avait de la moisissure dans la salle de bain. Ça a duré trois mois, le temps de tout refaire. La chambre était au sixième, les toilettes au second. On y pensait deux fois la nuit pour se relever ! Surtout en plein hiver. C'était tellement humide qu'on mettait le papier toilette dans des sacs congélation..."