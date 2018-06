Couple : Les secrets d'une bonne alchimie

Réussir sa vie amoureuse, serait-ce une question de volonté ? Espace de liberté et de sécurité, le couple est l'objet de toutes les attentes. Certains ingrédients des amours durables ont été mis en lumière par des chercheurs, même si être heureux à deux repose sur une alchimie propre à chacun.

Comment se supporter et s'aimer toute une vie ? Car il s'agit bien d'amour... mais pas que! D'autres paramètres sont à considérer pour faire durer son couple. Suivez le guide.

Le "je t'aime" ne sera jamais vieux jeu !

On hésite parfois avant de prononcer la phrase magique. Comme si on craignait le rejet. Si vous aimez réellement votre partenaire, assurez-vous qu'il/elle le sache (en prononçant les mots parce qu'on n'est jamais sûr que le message passe tant qu'il n'est pas exprimé textuellement). Même après des années de vie commune ou de mariage, le dire ne coûte pas grand-chose et balaie parfois les doutes et la sensation d'insécurité que peut ressentir l'autre.

Se parler sert à communiquer réellement

Dialoguer dans un couple, c'est se donner la chance d'échanger sans se disputer, sans culpabiliser l'autre, sans reprocher. Communiquer, c'est favoriser un dialogue bienveillant, afin de mettre en place un terrain de confiance, de sécurité et d'affection. Pour dialoguer, il est nécessaire de savoir exprimer ce qu'on pense, de façon délicate, en mieux considérant et sans atteindre l'autre. C'est aussi une autre façon d'inciter l'autre à s'ouvrir et à dire ses pensées.

Les disputes ne vous feront pas de mal

Se disputer, ça fait partie du quotidien des couples qui s'aiment. C'est même rassurant de se prendre le bec. Ceux qui ne font plus attention à l'autre ne risquent pas de s'énerver. Il est important d'accepter d'avoir parfois des avis divergents et des mots un peu forts. Mais il faut aussi se rappeler qu'il vaut mieux rester raisonnable. On crie un peu et ensuite, on se calme. Et on se réconcilie, surtout.

L'indulgence est la clé du confort

Aimer l'autre pour ce qu'il est, et non pour ce qu'on voudrait qu'il soit, c'est la base de toute relation heureuse. En ne se sentant pas rejeté, l'autre s'épanouit. Si on l'envoie bouler quand ses tics, ses codes sociaux et ses traits de caractère nous irritent, il se sent tellement exclu qu'il réagit par des représailles ou en se réfugiant dans sa coquille. Les couples qui durent ont choisi de sourire des tics de l'autre et leur trouver du charme.

Gentillesse et bienveillance, encore et toujours

Il ne s'agit pas seulement de faire une belle surprise le jour de l'anniversaire de mariage. Cela implique la mise en pratique de petites doses de gentillesse dans la vie quotidienne : être aimable, faire des compliments, se centrer sur le positif de son conjoint et non sur le négatif, etc. Vous avez le choix entre féliciter votre partenaire pour le bien qu'il a fait ou vous plaindre de ce qu'il n'a pas fait.

Baisser les armes développe la compassion

Le couple doit pouvoir être le refuge suprême, celui qui apaise et protège, tout en permettant de se développer sur tous les plans de l'éveil amoureux, physique, avec une plus grande connaissance de soi, un apaisement des tensions internes, la soif d'apprendre, de grandir chaque jour, s'éveiller sans cesse, se déployer et s'épanouir. Le baume interne généré par un grand amour, permet cet épanouissement tout au long de son existence.

Combattre pour ne pas céder à la routine

Tout en admettant qu'il est naturel de tomber dans un rythme de croisière, en particulier lorsque la relation est déjà longue, il est important de rester spontané et d'entretenir la flamme. De la même façon, ne laissez pas l'intimité vous échapper. Retrouvez-vous l'un et l'autre. Organisez des rendez-vous, partez en week-end. L'intimité physique et celle émotionnelle sont les deux pierres angulaires d'une relation solide.