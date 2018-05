Couple : les questions à se poser avant d'emménager ensemble

Le printemps est là, les petites fleurs, les petits lapins, plein d'amour dans l'air. Votre moitié vous propose de sauter le pas et d'avancer dans votre relation en emménageant ensemble... Mais ce n'est pas une étape à prendre à la légère et vous devez vous poser les bonnes questions pour ne pas vous retrouver coincés dans quelques mois avec un bail et des meubles achetés ensemble qu'il faut partager (pas scier en deux).

Où vous voyez-vous dans 1 - 5 - 10 ans? Cette question est à vous poser à vous-même. Avant de savoir comment l'autre voit sa vie et comment vous voyez tous les deux votre relation, demandez-vous comment vous vous voyez dans 1, 5 et 10 ans. Professionnellement, personnellement, votre plan de vie. Si vous envisagez un tour du monde dans 1 an, ce serait peut-être une bonne idée de partager ce projet avec votre moitié et de ne pas vous embarquer dans un prêt pour devenir propriétaire ou dans un bail cher qui vous empêchera de mettre de l'argent de coté pour réaliser votre rêve.

Dans quel(le) quartier/ville allez-vous vivre? Si vos plans sont conciliables, que vous êtes sur la même longueur d'onde en terme de sentiments et d'investissements, vous pouvez commencer à penser à la localisation. Est-ce que l'un va habiter chez l'autre? Est-ce que vous allez prendre un nouvel appart ensemble? Proche du centre? Proche d'un des deux lieux de travail? À équidistance? De longues discussions sont à prévoir et vous devez être certain d'être heureux dans un nouveau quartier et de ne pas regretter votre décision ensuite...

Dans quel type de logement? Vous adorez tous les deux les colocs? Pourquoi pas un petit studio dans une grande maison de maître à partager? Les avantages : vous n'êtes pas seuls tous les deux, vous aurez peut-être un jardin, vous pourrez avoir un loyer raisonnable. Les désavantages : vous n'êtes pas seuls tous les deux... Vous avez grandi dans une maison en banlieue et vous rêvez de faire la même chose avec votre copine? Si les deux sont d'accord de s'éloigner du centre, apprécient la vie au grand air et aime jardiner, c'est parfait. Vous ne jurez que par les penthouses avec immenses terrasse? Si votre budget le permet, foncez! On n'a qu'une seule vie (jusqu'à preuve du contraire).

Comment allez-vous diviser les dépenses? Quand on emménage ensemble, les dépenses sont souvent diminuées : le loyer, les charges, la nourriture, etc. Il faut vous mettre d'accord avant de sauter le pas sur qui paie quoi, sur la division des dépenses. Si l'un gagne beaucoup plus que l'autre, vous pouvez décider de ne pas faire moitié-moitié. Chaque couple gère l'argent comme il l'entend mais il est très important que ça ne devienne pas un sujet tabou ou de dispute.