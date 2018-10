Couple : comment faire renaître les sentiments ?

La Fête des amoureux devrait être tous les jours et pas uniquement le 14 février. Il faut chaque jour consacrer du temps à son couple sous peine de voir les sentiments s'étioler. Émilie Devienne, coach et auteure sur le sujet, explique comment entamer un nouveau chapitre dans une relation qui semblait au point mort.

À quoi faut-il être vigilant dans son couple au quotidien pour éviter, un jour, d'avoir à raviver la flamme ?

Prendre l'autre pour acquis, d'une part, et se laisser aller, d'autre part. Une relation amoureuse est vivante. Un couple, ce ne sont pas deux personnes qui vivent sous le même toit (ou pas d'ailleurs !), mais deux personnes qui ont envie d'écrire une histoire à deux, une histoire où chacun s'exprime dans sa singularité, ses choix, ses goûts. Mais, c'est également une histoire qui comporte des parenthèses faites de projets communs tels que les enfants, l'achat d'une maison ou l'organisation d'un voyages, par exemple, et d'une multitude de petits rituels qui font plaisir comme les lieux que l'on aime, des artistes, des plats...

Y a-t'il une période fatidique au couple à partir de laquelle on doit se "forcer" à faire renaître les sentiments ?

Bien sûr ! Nous avons tous en tête l'expression "l'amour dure trois ans". C'est animal et biologique, c'est le temps que l'espèce se reproduise. Mais la vitalité de la flamme dépend bien plus de l'évolution de chacun, dans sa tête, dans sa vie professionnelle et dans sa vie sociale. La maturité des personnes concernées a aussi son importance. Car si l'on a peur d'expérimenter ce second temps de la relation amoureuse, pourtant si délicieux, parce que l'on l'associe au vieillissement, par exemple, alors on va être tenté d'accumuler des histoires plus ou moins courtes.

Enfin, la vitalité de la flamme dépend du degré de lucidité et de discernement des personnes vis-à-vis d'elles-mêmes. On a tôt fait - faute de connaissance de soi - d'aller au plus rapide : "quand ma vie ne va pas, c'est mon couple qui trinque". Ou dit autrement : "Je trouve ma vie morne et je crois que cela est dû à ma vie de couple". Alors on se débarrasse de cette vie de couple... Le souci est peut-être ailleurs et souvent, en premier lieu, chez soi.

Y a-t'il des signes avant coureur du ternissement du couple ?

L'envie d'être ensemble en est une. Être content quand l'autre annonce qu'il ou elle part quelques jours pour son travail ou va chez un copain ou une copine et que l'on pense "ouf ! une soirée rien qu'à moi". La vie intime en est une autre. Le manque d'attention pour l'autre par un manque d'attention à soi. C'est l'idée que sans être une vampe ou un séducteur en permanence, il faut rester dans un processus de séduction tant physique qu'intellectuelle et émotionnelle. Gare aux discussions centrées uniquement sur les enfants ou le boulot. Quand des petites manies un peu agaçantes, mais qui étaient supportables, avant, deviennent la source d'explosion... Quand on n'écoute plus l'autre...

Y a t-il, enfin, une solution pour redonner un peu de peps au couple ? Le sexe ? Le dialogue ?

Cela dépend des personnalités et du "mythe fondateur" du couple, à savoir ce qui fait sens pour eux dans la relation. Se sont-ils construits plus sur l'harmonie sexuelle et doit-elle rester importante pour eux, même après des années de vie commune ? Est-ce que leur entente a surtout été d'abord intellectuelle, sportive, artistique ou militante, et le désir est né ensuite ? Souvent, la vitalité du couple et sa résonance se nourrissent d'un faisceau de facteurs.

("Les 50 règles d'or de la première rencontre", Émilie Devienne, Larousse Pratique)