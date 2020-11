Coronavirus : un quart des Italiens croient aux théories complotistes

Un quart des Italiens croient aux théories complotistes concernant l'épidémie de Covid-19, notamment que le virus a été créé en laboratoire pour modifier les équilibres mondiaux ou qu'il n'existe pas et sert de prétexte pour contrôler les gens, selon un sondage rendu public mardi.

Un Italien sur cinq, 20%, croit que le virus a été créé en laboratoire et diffusé exprès pour modifier les équilibres mondiaux tandis que 5% pensent qu'il n'existe même pas mais qu'on l'utilise comme prétexte pour contrôler les gens et l'économie, selon ce sondage réalisé par la société SWG sur un échantillon de 800 personnes pour la chaîne de télévision La7 et qui présente une marge d'erreur de 3,4%.