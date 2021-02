Coronavirus : l'amour en temps de pandémie, ce n'est pas facile tous les jours

Est-il encore possible de trouver l’amour au travail ?

Coronavirus : l'amour en temps de pandémie, c'est pas facile tous les jours - © Tous droits réservés

Plus de six femmes sur dix (61%) estiment qu’il n’est plus possible de rencontrer l’âme sœur au travail en 2021, d’après une étude réalisée en France par l’agence d’intérim en ligne QAPA. Et si les hommes semblent plus optimistes, ils ne sont "que" 52% à avoir encore l’espoir de rencontrer une partenaire sur leur lieu de travail.

L’activité professionnelle semblait pourtant jusque-là être le point de départ de nombreuses relations. Un sondé sur deux (51%) avoue avoir déjà eu au moins une relation amoureuse dans ce cadre, dont 59% des hommes. Et lorsque c’est le cas, c’est entre collègues que le courant semble le mieux passer (42%), devant les prestataires et/ou partenaires professionnels (33%), puis les clients (24%).

Et contrairement aux idées reçues, ce n’est pas à la machine à café que l’amour pointe le bout de son nez mais lors des afterwork et des séminaires (44%).

Quand on vous dit que la période n’est pas propice aux rapprochements… Heureusement, les réunions tardives (37%) et les projets communs (18%) sont autant de raisons de voir naître des sentiments.

Et si le télétravail semble nuire aux rencontres amoureuses, il peut également avoir ses côtés positifs… notamment en termes de fidélité : près des trois quarts des sondés (73%) considèrent que le télétravail réduit considérablement les relations extra-conjugales.

Et si vous faites partie des chanceux qui ont trouvé l’amour pendant cette pandémie, ne vous réjouissez pas trop vite parce que le (semi) confinement que l’on vit aujourd’hui n’aide pas les débuts de relation (ni les plus longues relations d’ailleurs).