Coronavirus : huit conseils pour que votre couple survive à un mois de confinement

On l’a vu en Chine, après le confinement, le nombre de demandes de divorces a explosé. On espère que ce ne sera pas le cas en Belgique mais rien n’est moins sûr. L’humain est un être sociable et il a besoin de voir des gens, de se promener, de sortir de chez lui. Rester 24h/24 et 7j/7 avec quelqu’un (même quelqu’un qu’on aime), c’est difficile et vous ne devez pas avoir honte d’avoir parfois envie de claquer la porte. L’important est de passer au-dessus de cette frustration et de se rappeler pourquoi on aime cette personne, même après 3 semaines de confinement. Voici des conseils de psychologues interrogés par nos confrères de Slate et de l’Avenir.

1. S’accorder des moments seuls sans culpabiliser Il y a des gens très fusionnels qui ont besoin de tout faire ensemble et puis il y a les autres. Quel que soit le groupe auquel vous appartenez, les circonstances actuelles vous imposent de prendre du temps pour vous. Chacun de son côté, vous allez pouvoir respirer, vous recentrer sur vous, parler avec un(e) ami(e), vous vider la tête. Vous ne devez pas culpabiliser car, comme le dit Florence Beuken, psychothérapeute, pour Slate, l’être humain a besoin de son espace et n’est pas fait pour fusionner avec un autre à ce point.

2. Certains jours, ne se parler que le soir Une idée pour ne pas se sentir trop l’un sur l’autre est de vaquer à vos occupations (dans la même pièce ou pas) et d’attendre le soir pour communiquer et vous raconter vos journées. Vous pourrez ainsi partager votre journée en mots plutôt qu’en actes et avoir l'impression d'avoir passé votre journée seul(e).

3. Organiser les journées On peut vite se retrouver à prendre le pti-dej le lundi à 9h puis le mardi à 7h30 et le mercredi à 10h15. La routine ce n’est pas toujours si mal, cela permet d’avoir une régularité et de donner un cadre à cette vie de confinement qu’on n’est pas encore sûr de maîtriser. Un peu comme un blocus bien organisé, vous vous créez un agenda pour savoir que de telle heure à telle heure, vous bossez, ensuite vous mangez, etc. Ça vous évitera bien de la frustration et des disputes !

4. Travailler sur son lieu de vie ​​​​​Cela fait des semaines (mois?) que vous voulez aménager la terrasse, repeindre ce meuble, accrocher ces cadres. C’est le bon moment de bosser ensemble à l’amélioration de votre intérieur. Ainsi, vous pourrez travailler en amoureux sur un projet commun qui vous donne un but agréable : se sentir bien chez vous.

5. Faire des apéros en ligne avec des amis Vous préparez les chips, les mojitos et vous installez l’ordi en face de vous. Vous pourrez passer un moment convivial avec des amis et voir d’autres visages que celui de votre partenaire. Ça vous fera du bien et vous en ressortirez détendus.

6. Faire des surprises Ce n’est pas parce que les magasins sont fermés que l’on ne peut pas continuer à donner de l’attention à son partenaire. Votre copine est fatiguée de sa journée, proposez-lui un mocktail. Votre chéri n’en peut plus de ne pas bouger, organisez-lui une séance de sport en couple. Il y a plein de petites choses qui peuvent vous rappeler que vous vous aimez et que vous voulez prendre soin l’un de l’autre.

7. Etre le positif dans la balance On ne peut pas toujours garder le moral pour l’instant et personne ne vous blâmera d’avoir des petits moments de déprime. L’important c’est que vous ne les ayez pas en même temps et que votre partenaire soit le poids positif quand vous n’allez pas bien. Et inversement, bien entendu.