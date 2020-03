Coronavirus: derrière les drames, quelques conséquences positives.

Car entre amélioration de l' hygiène , recul de la pollution et raffermissement de liens sociaux, quelques rayons de lumière réussissent à percer dans l'obscurité générale.

Une planète toujours plus confinée, qui compte ses morts tout en voyant l'économie s'effondrer : depuis l'apparition de la pandémie du Covid-19, les mauvaises nouvelles s'enchaînent à un train d'enfer, risquant de nous faire oublier quelques points positifs.

Ce sens de l' hygiène exacerbé semble porter ses fruits dans certains pays comme le Japon, où le nombre de cas de grippe s'est effondré. "Nous pensons que l'une des raisons est que les gens font plus attention à bien se laver les mains, du fait de la propagation du nouveau coronavirus", a expliqué Daisha Inoue, un responsable au ministère japonais de la Santé.

Le but est faire entrer l'idée dans les habitudes de tous, et d'enseigner la bonne manière de se savonner longuement chaque partie des mains.

Dès les prémices de l'épidémie, le message martelé par les professionnels de santé a été clair : "Lavez-vous les mains !". Un message désormais relayé tant par la classe politique que par les célébrités, quand des "Wash your hands challenges" n'apparaissent pas sur les réseaux sociaux.

Le ralentissement chinois a également entraîné une baisse de 36% de consommation de charbon dans les centrales électriques en Chine et un effondrement de la consommation de pétrole dans les raffineries.

D'un point de vue économique , l'effondrement de la demande, les interdictions de voyage et la fermeture des usines est un cauchemar. Par contre, c'est tout bénéfice pour l' environnement : sur le mois de février, les émissions chinoise de C02 ont chuté de 25% comparé à la même période en 2019.

Le lien possible existant entre le virus et le pangolin semble avoir aussi calmé les amateurs de viande sauvage ailleurs dans le monde : les vendeurs de gibier au Gabon ont ainsi vu leurs ventes plonger.

"Je pense que le gouvernement a pris conscience que le prix à payer pour la société et l'économie est bien plus élevé que ce que peut rapporter ce commerce", estime le directeur pour la Chine du Fonds international pour la protection des animaux (Ifaw).

La Chine a par conséquent décidé en février d'interdire totalement et immédiatement la vente et la consommation d'animaux sauvages, un geste salué par les organisation environnementales.

Eloignés mais ensemble

Parmi les conséquences des confinements imposés pour ralentir la propagation du virus, l'éloignement, tant de la famille que des amis, reste sans nul doute un des plus difficiles à gérer.

Mais pour certains, ces mesures renforcent au contraire le sentiment commun d'appartenance, les poussant à faire d'autant plus d'efforts pour prendre des nouvelles de leur famille et se rapprocher de leurs amis.

En Colombie, où le confinement dure depuis près de trois semaines, Andrea Uribe, 43 ans, a par exemple mis en place cours de gym et concours de talents familiaux grâce à différents services de messagerie vidéo. "J'appelle mes parents plus souvent, je parle avec des amis que je n'ai pas le temps de contacter habituellement. J'ai organisé des réunions d'amis via la vidéo", explique-t-elle.