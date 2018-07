Conseils pour renouer le dialogue dans le couple

La clef d'une relation de couple sereine et viable dans le temps est de ne pas laisser les conflits s'installer, en les réglant au fur et à mesure, dans le respect de l'autre.

Il fut un temps, au tout début, où vous aimiez refaire le monde à deux pendant des heures, en partageant avec l'autre les goûts, les envies et la vision de la vie. Petit à petit, ces conversations ont tendance à se faire de plus en plus rares.

Prendre le temps de se faire comprendre et de comprendre son partenaire, c'est s'assurer d'une bonne communication dans le couple. Trouvons ensemble des bases simples à appliquer au quotidien.

Choisir le bon moment

Il est nécessaire de choisir le bon moment pour discuter. Plus la conversation est importante et le sujet sérieux, plus vous prendrez soin de préparer ce que vous souhaitez dire, comment vous le dites et le moment où vous le dites pour mettre toutes les chances de votre coté.

Certes, il y a les discussions de tous les jours sur l'organisation du temps, le remplissage du frigo et les anecdotes du bureau. Ce dialogue est important également, mais ne remplacera pas une discussion plus en profondeur pour rencontrer l'autre en vérité. Un moment qui permettra d'approfondir la relation de couple et de se reconnecter à l'autre. Ce type de dialogue nécessite de prendre le temps de se poser, en se donnant rendez-vous, mais aussi en se déconnectant de toutes sources potentielles de dérangement.

S'exprimer et s'écouter en positivant

Si vous souhaitez que l'autre entende, ne le culpabilisez pas. Commencez par voir le positif d'une situation et continuez en parlant de vous et non en critiquant votre conjoint. Essayez de l'écouter, sans le couper, en arrêtant votre discours intérieur négatif, en ouvrant et en recevant ce que dit l'autre.

C'est tout un art d'apprendre à mieux communiquer, cela demande de la patience, du temps, de savoir prendre du recul par moment, et aussi une bonne dose d'humilité pour reconnaitre que votre conjoint est, et restera toujours une personne qui vaut la peine d'être écoutée et comprise.

Remettre la parole à l'honneur

La parole permet que s'installe dans le couple, en plus de l'amour, l'amitié. Parler de soi est un cadeau que l'on fait à l'autre et lui poser des questions est une façon de lui montrer votre intérêt. Le langage développe des codes spécifiques qui resserrent la complicité. Ne négligez donc pas ces paroles qui sont là pour dire et redire l'amour, puisqu'elles introduisent dans une autre dimension et ancrent davantage le lien amoureux.

Un processus de communication positive

Afin de réussir dans son couple, il est nécessaire de savoir exprimer ses sentiments négatifs. Car si vous les exprimez de manière incontrôlée et violente, les conséquences peuvent être désastreuses. Essayez d'en parler pour pouvoir s'adapter et s'ajuster l'un à l'autre. Se retenir ne fait qu'empirer les choses. Il est difficile de maintenir la paix en réprimant tout sentiment négatif. Si jamais vous craquez, vous risquez de passer beaucoup de temps plus tard à vous efforcer de réparer la rupture de confiance qui s'est introduite dans le couple à cause d'une réaction incontrôlée.

Rentabiliser les conflits

Il est normal de se disputer. C'est la preuve que le couple est vivant. Les scènes de ménage sont là pour remettre les pendules à l'heure. Elles ont lieu quand le couple n'a pas pu dialoguer plus tôt. Chacun laisse alors exploser ses émotions et ses frustrations. Les conflits sont des régulateurs émotionnels. Des soupapes. On n'en peut plus, on le dit, et le couple se sent mieux. C'est pour cette raison que souvent, on se lance dans l'affrontement tout en sachant pertinemment que l'on pourrait désamorcer les tensions à temps.