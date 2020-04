Confinement prolongé, santé mentale à surveiller.

Au terme de la deuxième vague, sortie le 8 avril, avant l'annonce du prolongement d'un mois du confinement en vigueur depuis le 17 mars, "globalement 37% des enquêtés présentent des signes de détresse psychologique ", sans variation notable avec la première vague publiée en mars. "Si cette situation perdure encore plusieurs semaines, elle pourrait favoriser la survenue de pathologies psychiatriques sévères, et un rebond de la demande de soins en levée de confinement, auquel il convient de se préparer", avertissent les chercheurs.

En France , un consortium a lancé Conel (coronavirus et confinement), "étude longitudinale" (sur la durée) d'un panel d'un millier de personnes, réalisée par l'Ifop.

"Les conséquences indirectes s'accumulent", poursuivait-elle, soulignant que "de récentes études montrent une augmentation inquiétante de l'anxiété et de la dépression" dans la population générale.

Des conséquences humaines et sociales lourdes

Même préoccupation aux États-Unis, où "plus d'un tiers des Américains (36%) disent que le coronavirus affecte sérieusement leur santé mentale", soulignait l'American Psychiatric Association (APA) dans une lettre adressée le 13 avril aux dirigeants du Congrès.

"Appel à l'action" également en Grande-Bretagne, signé jeudi par 24 professionnels. Ils réclament notamment une surveillance renforcée des conséquences psychiatriques de l'épidémie, s'appuyant eux aussi sur des enquêtes d'opinion révélant une crainte plus forte des impacts psycho-sociaux de l'épidémie que de tomber soi-même malade.

"Isolement social accru, solitude, inquiétudes sur sa santé, stress et plongeon économique : les conditions sont réunies pour nuire au bien-être et à la santé mentale", résumait un des signataires, Rory O'Connor. "Le problème est trop important pour être ignoré, en termes humains comme d'impact social plus large."