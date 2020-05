Confinement : la charge mentale des femmes au sein du couple s'immisce aussi dans la préparation des repas.

Une enquête Ifop réalisée en ligne du 24 au 27 avril 2020 auprès d'un échantillon de 3.045 Français âgés de 18 ans et plus pour le site Darwin Nutrition s'est penchée sur l'impact que le confinement imposé a eu sur leur poids, leurs habitudes alimentaires et la manière dont les couples se sont réparti la charge liée à la préparation des repas.

En effet, 71% des femmes estiment que cette tâche leur incombe le plus souvent, contre 21% qui considèrent que cette répartition est égalitaire entre les deux membres du couple. Seules 8% des femmes interrogées estiment que c'est leur conjoint qui en fait le plus.

Manger plus sain, l'une des résolutions de l'après-confinement

L'enquête a également interrogé les Français sur leur poids. Dès le début du confinement, les habitants de l'Hexagone ont été nombreux sur les réseaux sociaux à partager leur inquiétude sur une éventuelle prise de poids pendant le confinement. Une crainte confirmée par le sondage puisque 57% des Français déclarent avoir pris en moyenne 2,5 kilos supplémentaires depuis le début du confinement.

"La prise de poids n'est pas un problème en soi et était prévisible dans un contexte de stress et de dépense énergétique limitée. Plus de temps à la maison signifie plus de temps consacré à la préparation des repas mais aussi plus d'occasions de grignoter", commente Quentin Molinié, co-fondateur de Darwin Nutrition.

Les aliments faits "maison" ont effectivement la cote : 29% des sondés confectionnent leur propre pain et leurs propres yaourts. Une majorité de Français (56%) envisage par ailleurs de manger plus sain et équilibré après le confinement. Les sondés évoquent également leur intention de privilégier les aliments locaux, habitude déjà prise par 35% d'entre eux pendant le confinement.