Confinement : Instagram s'investit pour la survie des restaurateurs.

En vue de venir en aide à l’industrie de la restauration, qui doit faire face à d’importantes difficultés financières en raison de la crise sanitaire mondiale, Instagram a dévoilé une nouvelle fonctionnalité qui permet aux clients d’acheter des cartes cadeaux , de passer des commandes en ligne et de contribuer à des levées de fonds directement depuis la plate-forme.

Achats en ligne et collecte de fonds

Il sera bientôt possible de partager cette fonctionnalité sur ses Stories comme des autocollants et elle pourra aussi être visible depuis la page de profil de l’utilisateur.

Les followers peuvent cliquer sur l’autocollant pour effectuer un achat. On notera que les levées de fonds sont redirigées vers Facebook, les deux réseaux sociaux appartenant à Mark Zuckerberg.

Ces dernières années, Instagram est devenu une véritable plateforme promotionnelle et publicitaire pour de nombreux restaurateurs de la planète.

Les bons cadeaux et les commandes de plats à emporter ou à livrer sont déjà disponibles pour les abonnés Instagram aux Etats-Unis et au Canada et devraient être étendus au reste du monde dans les prochaines semaines.