Confinement : comment entretenir sa relation amoureuse à distance ?

De nombreux couples ont choisi de se confiner ensemble (à tort ou à raison). Mais qu’en est-il des amoureux qui ne peuvent plus se voir durant toute la durée de la quarantaine ? Comment maintenir la flamme à distance ?

Les consignes sont claires : pendant le confinement vous devez "limiter les contacts à votre famille et éventuellement une personne supplémentaire. Vous pouvez donc rendre visite à votre partenaire. Mais vous devez éviter de le faire si vous-même ou votre partenaire êtes malades ou déclarez des symptômes" peut-on lire sur le site officiel info-coronavirus.be. Yves Stevens, expert du Centre de crise, précise toutefois que "ce n’est pas autorisé par contre qu’un adolescent de 16 ans aille rende visite à son amoureuse". Les promenades ensemble sont toutefois encore autorisées si l’élu(e) de votre cœur habite à proximité de chez vous. Mais Yves Stevens rappelle que malheureusement "embrasser, par exemple, est complètement hors de question". Comment faire alors si – pour des raisons familiales, géographiques, ou administratives – tout contact avec votre chéri(e) est rendu impossible par les mesures de confinement ?

Une relation à distance forcée

Vous voici donc, bon gré mal gré, embarqué dans une relation à distance. Pas simple. Mais pas impossible non plus. Rassurez-vous, le proverbe (latin !) qui dit "loin des yeux, loin du cœur" n’a plus vraiment lieu d’être en 2020. Les nouvelles technologies facilitent aujourd’hui grandement le contact, et "distance" ne rime plus forcément avec "absence". Une relation à distance demande cependant quelques compromis, un peu d’efforts, et beaucoup patience. Voici quelques conseils pour entretenir sereinement votre couple durant ce confinement :

Avoir confiance

C’est la clef n°1 de toute relation de couple saine et durable : ayez confiance en votre partenaire. Faire confiance c’est accepter d’ouvrir son cœur, de croire que l’autre nous veut du bien et qu’il ne nous blessera jamais intentionnellement. Chassez donc vos doutes et profitez de chaque moment que vous partagerez (virtuellement) ensemble pendant ce confinement.

Communiquer

Communiquer avec votre chéri(e) est indispensable pour entretenir votre relation à distance. Prévoyez-vous des appels et prenez le temps de vous parler. Cependant, précise un comité de psychologues, "il n’est pas forcément nécessaire de se parler ou de s’écrire à tout moment de la journée. On peut plutôt recommander de se ménager des horaires de liberté. Mieux vaut se retrouver lors de moments à deux (appels vidéos, regarder un film au même moment, etc.) plutôt que d’essayer de compenser le manque par trop de communication."

L’importance de l’effet surprise

Même séparé par le confinement, le conseiller sentimental Alexandre Cormont recommande d’entretenir l’effet de surprise : "Vous pouvez, à distance, agir comme si vous étiez là. Faites lui livrer des fleurs ou achetez un cadeau en ligne et vous allez marquer votre présence mais également vos sentiments. Les moments de bonheur peuvent être rares lors d’une relation à distance et c’est à vous de prendre les devants pour les créer et en profiter au maximum."

Entretenir le désir