Comment travailler avec quelqu'un que l'on ne supporte pas en temps de coronavirus ?

"On ne choisit pas ses collègues !"

"On choisit pas sa famille" chantait Maxime Le Forestier dans "Né quelque part" et à moins de débarquer fraîchement dans le monde du travail, sachez qu'on ne choisit pas non plus ses collègues de bureau. Quand il s'agit de collaborer, ne pas supporter un pair ou un supérieur hiérarchique peut être problématique.

En 2017, le site Viking Blog réalisait un sondage sur les collègues de travail que les Français détestent et trois profils se détachent : le faux gentil (celui qui vous sourit et qui n'hésite pas à dire du mal derrière votre dos), le faux travailleur (celui qui vous dit qu'il est débordé tandis qu'il part prendre une énième pause café mais il est "très très occupé") et le lèche-bottes (celui qui agace tant il boit les paroles des supérieurs).

C'est en temps de pandémie que l'on se rend compte des points positifs du télétravail car beaucoup de ces profils vont disparaître de vos journées. Malgré tout, il vous faudra votre meilleure volonté pour passer les moments où vous les verrez, parce que oui, il faut prendre sur soi. Alors voici nos trois conseils.