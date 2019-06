Comment réduire son stress au travail et atteindre ses objectifs?

Prendre soin de sa santé pour tenir ses objectifs sur le long terme

Afin de tenir vos objectifs au fil du temps, vous devez prendre soin de votre santé et de votre vitalité.

La santé, c'est une triade, composée de votre état physique, votre métabolisme et votre état mental.

Ces trois aspects doivent fonctionner en symbiose.



Voici de petites habitudes que vous pouvez prendre chaque jour pour veiller sur votre énergie:

aller au travail à pied

monter les escaliers plutôt que prendre l'ascenseur

pratiquer une activité physique qui permet de s'épanouir

se lever 15 min avant l'heure habituelle et se fixer une routine physique, un "warm up": faire du gainage, du renforcement abdominal, des squats, quelques push-up

manger équilibré, des produits de saison non transformés

réduire sa consommation de sucres et d'hydrates de carbone

Pour faire face aux aléas de la journée, gardez en tête vos objectifs de la journée, visualisez-les et n'hésitez pas à les répéter. Ecrivez-les le matin et relisez tout au long de la journée. Cette habitude ancrera ainsi plus facilement vos objectifs dans votre subconscient et vos actions vous amèneront naturellement à les réaliser.



Ces habitudes ont pour objectif de réduire votre stress et de vous permettre de ne plus subir. Vous deviendrez ainsi maître de votre vie, même en cas d'imprévus.



Pour aller plus loin dans la gestion du stress au travail ou dans votre vie, vous pouvez tester la chiropraxie. La pratique de la chiropraxie permet d'assurer la bonne interaction entre les systèmes nerveux, musculaire et squelettique. Mais également de vous exprimer afin de vous extraire de votre douleur ou mal-être et de vous accompagner dans votre recherche d'équilibre et dans l'atteinte de vos objectifs de tous les jours.