Comment reconnaitre le connard?

On l'a toutes déjà rencontré (et plusieurs fois si vous faites partie des malchanceuses)... A l'approche de la saint-Valentin, on a eu envie de parler de cette race d'hommes qu'on n'aime pas mais qui passeront surement une meilleure soirée que nous le 14 février (parce que les connards, ça attire les filles).

Il n'a pas le temps de nous répondre Vous envoyez un message, il le lit dans la minute ou dans la journée et met environ 5h à répondre. Et souvent, face à notre long message lui expliquant notre super journée (j'ai fait un super rêve cette nuit et puis à midi il y avait de la mousse au chocolat à la cantine et en rentrant je suis passée devant le magasin que j'adore et il faisait justement des soldes et après j'ai été boire un verre avec une amie et c'était trop bien et vivement te voir) et à notre intérêt envers la sienne (et toi c'était bien ta réunion?) nous avons l'extrême chance de recevoir un : "cool."

Il n'a pas le temps de nous voir "Mais tu comprends, je vois mes potes ce soir et hier j'avais envie de chiller devant netflix et demain je dois faire du macramé avec ma voisine de 82 ans et samedi j'ai une réunion d'anciens combattants de la guerre du Vietnam, je te dirai quoi" Non en fait me dis rien, c'est gentil.

Il ne veut pas s'engager "T'es belle, drôle, intelligente, j'adore le temps qu'on passe ensemble, je me sens si bien avec toi mais c'est un moment dans ma vie où je me sens bien célibataire et je n'ai de place pour personne." C'est souvent ce genre de gars qui te quitte et puis se marie 3 mois plus tard (avec une pauvre fille qu'on plaint parce qu'on sait qu'au fond, c'est un connard)