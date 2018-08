Comment pouvez-vous améliorer la qualité de vos relations ?

Cinq conseils de la coach du bonheur Cynthia Ghysels et de la psychologue Sylvie Loumaye

1. Prenez soin des autres et de la nature !

Prendre soin, une fois par mois, d’autres personnes (babysitting ou bénévolat) ou pratiquer des activités dans la nature augmentent considérablement nos chances d’être heureux.

2. Prenez le temps d’investir dans vos relations avec votre famille, vos amis, vos voisins.

Restez ouvert à la découverte de nouvelles personnes. Veillez à rester attentif à l’autre, écoutez sincèrement ce que les autres veulent vous dire et montrez-vous davantage comme vous êtes vraiment.

3. Prenez l’initiative.

Nous sommes souvent dans une position d’attente et attendons que les autres nous appellent. Mais nous pouvons également prendre les choses en main et fixer un rendez-vous avec des amis ou partir à la découverte de nouveaux endroits et être ouvert à de nouvelles rencontres. Si vous prenez vous-même les devants, vous recevrez souvent en retour la même attention.

4. Déconnectez-vous.

La communication virtuelle nous relie à l’absent avec qui nous communiquons, tout en nous déliant de celui qui est présent à nos côtés. De plus, les écrans sont chronophages et c’est du temps qui n’est pas utilisé pour créer et renforcer les liens réels. À la maison, les parents peuvent par exemple décider de mettre tous les smartphones dans un tiroir à partir de 20 heures jusqu’au lendemain.

5. Faites plaisir sans modération.

Il est prouvé que témoigner de la douceur à un ami est la meilleure façon d’en éprouver soi-même. Donnez sans compter, sans rien attendre en retour (comme disait Florent Pagny). Vous ferez plaisir à l’autre, tisserez des liens uniques et votre bonheur en sera décuplé.

Source : Enquête nationale du Bonheur développée par l’UGent, 3770 personnes au total ont participé à l’enquête.