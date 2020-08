Comment limiter le temps d'exposition aux écrans des enfants ?

Plus personne n'ignore les méfaits de l'exposition aux écrans sur la santé oculaire et la forme en général, surtout chez les enfants et les adolescents.

Trop de temps passé sur les écrans peut entraîner un risque accru d'obésité, de sécheresse oculaire, de migraines, de fatigue visuelle, d'une moindre qualité de sommeil et une recrudescence de myopie.

Voici quelques conseils de professionnels pour limiter le temps d'exposition des plus jeunes aux smartphones et autres tablettes.