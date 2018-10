Comment être (plus) heureux en couple ?

La psychologie positive s’intéresse depuis plusieurs années aux relations de couple qui fonctionnent bien afin de mieux comprendre leurs secrets.

Effectuées sur base de nombreux entretiens filmés, les recherches du psychologue Gottman et de son équipe ont mis en évidence certains facteurs permettant de prédire avec beaucoup de précision les probabilités d’avenir des couples interrogés. Gottman a observé dans son laboratoire des couples auxquels il a demandé de discuter 15 minutes d’un sujet fâcheux dans leur relation. Les trois premières minutes de l’enregistrement permettent de prédire avec une précision proche des 90% si oui ou non ils en viendraient prochainement à se partager les meubles et la garde des enfants…

Les pièges à éviter

Lorsqu’un couple est confronté à une difficulté, quatre modes de communication sont particulièrement destructifs : il s’agit de la critique, du mépris, de la défensive et du mutisme. Quand ces réactions sont fréquemment présentes, elles conduisent à se distancer l'un de l'autre, à se déconnecter émotionnellement et à se sentir seul(e).

Deux secrets pour un couple épanoui

1) Les couples plus heureux sont des couples qui prennent du temps pour s’écouter l’un l’autre. Cela permet, même en temps difficile, de se tourner vers plutôt que se détourner de l’autre.

Exercice du bâton de parole :

Le bâton de parole, originaire des traditions nord-amérindiennes, est un outil servant à réguler la parole au sein d'un groupe ou d’un couple.

Chacun à son tour peut parler jusqu’à 15 minutes. Celui qui écoute ne doit pas parler (pas d’avis, pas de conseil) sauf si l’autre le demande expressément. L’idée est de véritablement s’intéresser à ce que l’autre dit et de rester concentré. Il doit montrer qu’il le comprend. Il doit prendre le parti de la personne qui raconte une mésaventure (attitude du "nous contre eux"). Enfin, la personne qui écoute exprimera son affection et validera les émotions de l’autre (empathie). Le bâton de parole confirme que la personne ne sera pas interrompue. Il n’autorise pas à parler "sur" l’autre mais uniquement à parler de soi (idée, ressenti, fait, sentiment, croyance, …).

2) Cultiver et être ouvert aux tentatives de rapprochement et de réparation

Les recherches de Gottman ont montré que les couples qui recouraient beaucoup aux modes de communication précédemment cités pouvaient compenser les cotés négatifs si leurs gestes de réparation étaient efficaces. Une tentative de réparation est un geste ou une parole qui vise à diminuer la tension, à dédramatiser le conflit et à sortir du cercle vicieux de la négativité. Ce geste témoigne du fait que même dans un moment de tension, l’affection est toujours là. Cela peut être un sourire, un geste, une grimace, une expression définie à l’avance par les conjoints.

Quel pourrait être votre " geste de réparation " ?

Un dernier conseil pratique pour les hommes ayant du mal à communiquer et qui voudraient une recette plus simple! Une étude américaine, dont les médias ont beaucoup parlé, a montré que les couples dans lesquels l'homme participait beaucoup aux tâches ménagères avaient une vie sexuelle plus épanouie.

Article original publié sur Sans Chichis.