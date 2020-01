Comment communiquer avec des personnes hypersensibles au travail?

"Susceptibles", "irritables", "à fleur de peau"… Les hypersensibles peuvent écoper d'étiquettes peu reluisantes qui leur collent à la peau. Pourtant, ces "grands sensibles", qui représentent environ 20% de la population mondiale, possèdent une forte empathie, un sens aigu du détail, une bonne intuition et savent faire preuve de créativité.

Des qualités essentielles mais encore peu reconnues au sein des entreprises, où l'on valorise fortement le self-control, une bonne résistance au stress et l'attrait pour la compétition.

Sur Internet, les conseils adressés aux hypersensibles pour s'adapter au monde du travail prolifèrent… Mais l'inverse (apprendre à composer avec des personnes hypersensibles dans le cadre professionnel) se fait plus rare.

Pourtant, les autres ont tout à gagner à interagir avec des collègues hypersensibles, explique Charlotte Wils, coach spécialiste de l'hypersensibilité.

A quels types de situations peuvent être confrontées les personnes hypersensibles dans le cadre du travail?

Charlotte Wils : "Il est très fréquent pour un hypersensible d'interpréter de simples remarques comme des reproches. Ces personnes sont très sensibles au poids des mots. Des propos qu'un tiers pourra trouver anodins et oublier presque instantanément vont au contraire être ressassés par l'hypersensible, qui risque de prendre personnellement ce qu'on lui a dit.

C'est pourquoi il est important, lorsque l'on collabore avec un hypersensible, de bien choisir ses mots et d'y mettre les formes. Ne pas dire "Bonjour" ou "Merci" dans un email envoyé dans la précipitation, comme cela se fait fréquemment entre collègues, pourra par exemple être vécu comme un événement très violent par un hypersensible. C'est ce qui fait précisément la différence entre eux et les autres car ils placent l'émotion avant tout.

Une autre difficulté va être de s'exprimer en groupe, que ce soit en réunion ou lors d'une présentation. Un hypersensible va éprouver de grandes difficultés à intervenir, à prendre la parole, il ne va pas spécialement se mettre en avant ou jouer des coudes: les hypersensibles ne connaissent pas la compétition."

N'est-il pas préférable que les efforts viennent de deux côtés (les hypersensibles et les autres) pour une collaboration harmonieuse?

C.W : "Bien sûr. Je pense que pour les personnes non concernées par l'hypersensibilité, le plus important est de ne pas percevoir cette caractéristique comme un "problème", "une différence" et de ne surtout pas coller des étiquettes. Il faut au contraire tout faire pour intégrer un collègue hypersensible, chercher à mieux le connaître.

Un hypersensible peut mettre du temps à se familiariser avec son poste, à se sentir à l'aise et finalement à dévoiler sa singularité. D'où l'importance pour les autres de ne pas s'offusquer de ses absences ou de sa réticence à communiquer et à aller vers lui jusqu'à que le lien se fasse."

D'autant qu'on peut tirer de nombreux bénéfices à nouer une relation avec un collègue hypersensible…

C.W : "C'est effectivement une vraie complémentarité. Généralement, si les personnes hypersensibles parlent moins, elles vont en revanche avoir un propos plus réfléchi lorsqu'elles prendront la parole et cela est souvent pertinent car différent de l'avis du reste du groupe. De plus, ces personnes peuvent faire preuve d'une grande créativité et être force de proposition. Simplement, elles n'aiment pas se faire remarquer. Je pense que c'est une chose à laquelle les managers devraient être attentifs."

Justement, comment les chefs d'équipe peuvent-ils s'organiser pour favoriser un environnement qui mettra les compétences des hypersensibles à profit?

C.W : "Les personnes hypersensibles vont se sentir plus à l'aise dans un contexte calme et en petit groupe. Leur sens de l'innovation sera plus aiguisé si elles se sentiront davantage en confiance pour échanger avec leurs collègues. Le fait de travailler en open space avec du bruit et beaucoup de lumière peut par exemple être perçu comme un environnement anxiogène pour elles.

En revanche, je n'aime pas tellement l'idée de leur octroyer une sorte de "traitement spécial" car cela peut vite devenir stigmatisant. Les hypersensibles ne sont pas antisociaux, loin de là, puisqu'ils apprécient beaucoup les rapports humains. Mais à petites doses."

Y a-t-il des professions où les hypersensibles se sentent plus facilement intégrés?

C.W : "Je pense que ce qui prime avant tout est la qualité des relations avec les personnes avec qui on travaille: les managers, les collègues... Même dans un open space, il n'y aura à priori pas de problème si l'environnement est bienveillant.

Mais c'est vrai que certains métiers favorisent davantage cet univers que d'autres: c'est notamment le cas pour tout ce qui concerne les professions d'aide à la personne, d'assistance médicale, de soins aux animaux. Mais aussi tous les métiers artistiques, où les hypersensibles peuvent donner libre cours à leur créativité tranquillement, à leur rythme.

Toutefois, même si j'estime que tous les métiers sont faits pour eux, les professions qui impliquent un fort taux de stress ou de compétition ne sont pas forcément les plus adaptés car les hypersensibles vont être beaucoup plus vite saturés que les autres. Par exemple les postes dans les services hospitaliers qui impliquent d'être souvent debout et d'enchaîner de longues heures. Ou encore les métiers où l'on vous met la pression pour aller vite et/ou faire du chiffre."