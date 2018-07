Comment bien choisir un jeu vidéo pour son enfant?

Connues de tous, mais mal interprétées, les classifications PEGI (Pan European Game Information) se retrouvent sur toutes les jaquettes de jeux vidéo. Mais d’où proviennent-elles et à quoi servent-elles réellement ? Y a-t-il vraiment des jeux interdits pour les enfants ?

Qu’est-ce que la classification PEGI ?

Le système PEGI, apparent sur la totalité des publications vidéoludiques, indique au consommateur si le jeu est approprié à l’âge du destinataire. Cette classification est actuellement utilisée dans 38 pays différents, mais reste malgré tout assez méconnue du grand public. Elle ne donne bien évidemment aucune contrainte d’achat, mais est grandement utile pour orienter le client sur un ou l’autre achat de jeu vidéo.

Comment ça fonctionne :

Le principe est simple. Lorsqu’un jeu est développé, l’éditeur donne une première appréciation du contenu et y appose une signalétique prédéfinie. Par la suite, le jeu est envoyé à PEGI. De là, des testeurs confirment ou infirment la classification attribuée par l’éditeur et y apportent des modifications si nécessaire.

Les labels d’âge donnent une appréciation globale de l’âge recommandé pour le jeu vidéo. Il existe 5 logos allant de 3 pour les jeux les plus accessibles, à 18 pour les jeux destinés à un public adulte. Ces symboles sont accompagnés de descripteurs de contenu. Ceux-ci précisent davantage le contenu du software en indiquant la présence de violence, vulgarité, drogues, sexe, violence, scènes d’horreur ou jeux de hasard.

Des jeux sont-ils interdits aux enfants ?

Non ! Comme précisé plus haut, la classification PEGI ne donne aucune contrainte à l’acheteur. N’importe qui, en Belgique, peut acheter n’importe quel jeu. Néanmoins, il y a quelques précautions à prendre dans le cas où le consommateur est de bas âge. Pour donner une idée claire de ce qui est recommandé et à qui le contenu est recommandé, voici nos petits conseils :

PEGI 3 : Ce contenu est de manière générale très accessible aux enfants. Nous y retrouvons souvent des jeux de plateau, de réflexion ou de plate-forme à la narration simple et au gameplay basique. Cela ne veut pas pour autant dire que ces jeux ne conviennent pas aux adultes, mais qu’ils ne disposent simplement pas d’éléments susceptibles de choquer les jeunes enfants.

PEGI 7 : Nous retrouvons dans cette catégorie des jeux un peu plus élaborés. Ici viennent s’ajouter des aventures plus complexes et un gameplay nécessitant une réflexion plus approfondie de la part de l’utilisateur. Les puzzles mis en place par ces jeux peuvent parfois poser problème aux enfants de moins de 7 ans. Encore une fois, il ne tient qu’aux parents de savoir si oui ou non un tel contenu est accessible à leur(s) enfant(s).

PEGI 12 : Cette catégorie comprend des jeux de tous types : sport, aventure, gestion, énigmes, combat… Mais ne présente pas de violence susceptible de troubler le comportement des adolescents. Il est d’autre part conseillé aux parents de se poser la question de savoir si les enfants peuvent intégrer le contexte du jeu dans leur éducation, et ce point de vue est donc très personnel. Bien souvent, les jeux PEGI 12 abordent des thèmes un peu plus matures et adoptent des mécaniques de jeu abouties avec des systèmes de progression multiples. L’enfant devra donc être capable de traiter de multiples informations simultanément durant une même partie.

PEGI 16 : ces jeux posent souvent problème aux parents. Nous nous situons en effet à la frontière avec les jeux réservés à un public adulte. Ici, certains descripteurs de contenu peuvent apparaître plus régulièrement, mais dans une moindre mesure. A titre d’exemple, la violence ne sera réduite qu’à l’acte et non une vision gore et sanguinolente. L’un des jeux les plus réputés de cette section est Overwatch, un jeu de tir de l’éditeur Blizzard. Ici, de nombreux personnages au design fort similaire aux dessins animés Pixar s’affrontent avec des armes imaginaires dans un monde très coloré, mais ne présentent aucune scène sanguinolente, exécution ou vulgarité. Il est de ce fait très récurrent de voir des enfants de plus bas âge jouer à ce genre de jeu vidéo, toujours à l’appréciation des parents vis-à-vis de leur éducation.