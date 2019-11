Chasser le blues hivernal avec de la musique et des câlins

Les arbres perdent leurs feuilles, on a augmenté le chauffage d’un degré et les manteaux d’hiver sont de sortie. Il n’y a pas de doute : l’hiver approche.

Mais comment les Belges parviennent-ils à traverser ces jours sombres ? Et qu’en est-il de notre état d’esprit pendant la saison la plus froide de l’année ? Twoo, l’application sociale belge, a enquêté sur ce sujet auprès de 2.000 Belges.

Il en ressort que 2 Belges sur 3 se sentent parfois malheureux.

Vous connaissez aussi ce sentiment ? Alors Twoo vous aidera à surmonter cela, grâce à quelques conseils pour chasser le blues hivernal.

Petit guide anti-négativité

Pour 6 Belges sur 10, la musique est le remède miracle. Rien de mieux que de chanter et de se trémousser sur une belle mélodie pour chasser toute négativité. Il est frappant de constater que les femmes choisissent la musique plus souvent que les hommes (63% contre 55%). Beyoncé for the win !

Et quel est le remède numéro deux ? Les avis sont partagés à ce sujet. Là où 26% des hommes optent résolument pour le sexe, les femmes se divisent en deux camps : 15% préfèrent la nourriture comme moyen de réconfort, 14% le recherchent dans un rapport sexuel.

‘A hug a day keeps the doctor away’

83% des Belges indiquent qu’il leur est parfois difficile d’être heureux lorsque leurs proches sont malheureux. "Maintenant que les journées raccourcissent, il est essentiel de se concentrer sur son bien-être. Mais il faut d’autant plus accorder une attention particulière aux gens qui nous entourent ! Notre enquête montre que tout le monde est gagnant dans ces cas", déclare Lien Louwagie, porte-parole de Twoo.

En effet, ne sous-estimez pas le pouvoir d’un gros câlin quand vous êtes dans une mauvaise passe. "L’homme est clairement un animal social. 61% des personnes interrogées ont indiqué qu’elles se sentaient mieux après un câlin", conclut Lien Louwagie, porte-parole de Twoo.

Vous voulez passer un hiver heureux ? Faites un gros câlin à vos amis et à votre famille, et dansez tous ensemble (#kumbaya) !