Ces mots que la crise sanitaire a fait entrer dans notre quotidien

En voici quelques-uns, qui témoignent des changements qui s'opèrent dans nos sociétés de plus en plus numérisées.

En quelques mois, en raison de la crise sanitaire, le monde du travail a accéléré sa transition vers le numérique plus rapidement qu'au cours des cinq dernières années. De nouvelles pratiques et de nouveaux mots ont émergé.

Le travail à distance

Backyards et back offices

Cette opposition a été élaborée pendant la crise de la Covid par les observateurs du monde du travail. Les premiers sont ceux dont le métier leur permet d'être en télétravail facilement. Les grandes caractéristiques de ces travailleurs sont l'absence de contact avec le public, des salaires plus élevés et des conditions de vie plus agréables que les back offices qui, eux, ont un métier qui les oblige à être sur le terrain.

Nomadisme ou remote

C'est un mode de travail contemporain et la culture qui l'accompagne. Il est pratiqué depuis quelques années déjà mais les derniers événements en ont redéfini les contours, avec notamment le nomadisme intra-entreprise. Il ne concerne plus seulement les cadres qui voyagent d'un pays à l'autre pour leur travail mais l'ensemble des travailleurs d'une entreprise dont la présence in situ n'est pas nécessaire. Sa démocratisation rapide fait émerger de nouvelles attentes et de nouveaux comportements de travail.

Le distanciel

Apparu récemment, ce mot est un synonyme de nomadisme mais tandis que ce dernier est employé pour désigner la culture de l'entreprise par les managers ou les supérieurs hiérarchiques, le mot "distanciel" est utilisé par les employés pour signaler leur absence dans les locaux de l'entreprise.

Télétravail ou flex office

Le télétravail n'a plus de secret pour vous. Rendue possible par le développement des NTIC (Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication), cette nouvelle organisation présentait déjà des avantages avant la pandémie, notamment la flexibilisation du travail en entreprise.

Partage de travailleurs

Cette nouvelle manière de travailler a été pensée par des plateformes comme Acerta pour proposer d'autres solutions aux entreprises que celles du licenciement et du chômage partiel. L'idée ? Chaque entreprise ayant un nombre d'employés trop élevé ou au contraire trop bas, peut s'inscrire sur cette plateforme et partager ses employés, à plus ou moins long terme. Les plateformes de mise en relation entre entreprises et employés se chargent de mettre les contrats au point, de manière à ce que le droit du travail soit respecté et afin de garantir une sécurité à l'employé. Présentée comme une solution à la pénurie de travailleurs dans certains secteurs et à leur abondance dans d'autres, ce modèle existait déjà dans certains cas : une secrétaire travaillant pour deux médecins, un assistant pharmacien travaillant dans deux pharmacies.